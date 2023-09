Star Wars Jedi : un gros changement chez Respawn, ça sent mauvais pour la trilogie

Fondé par d'anciens membres d'Infinity Ward, développeur des premiers Call of Duty, Respawn Entertainment s'est fait un nom avec des jeux tirs bien nerveux, à savoir Titanfall et Apex Legends. Mais là où personne ne l'attendait, c'était au développement de jeux d'action et d'aventure avec la franchise Star Wars.

Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor, sorti cette année, ont été de vraies réussites critiques, et il faut remercier Stig Asmussen, directeur des deux titres. Ce dernier évoquait en mars sa volonté de faire une trilogie avec Cal Kestis, d'ailleurs, Respawn recrutait un Senior VFX Artist pour travailler sur un jeu vidéo Star Wars Jedi. Mais visiblement, il y a eu du changement depuis.

Aujourd'hui, nous apprenons que Stig Asmussen quitte Respawn et EA Games pour « suivre de nouvelles aventures ». Le directeur des jeux Star Wars Jedi était dans l'industrie du jeu vidéo depuis 25 ans, travaillant notamment sur les jeux God of War chez Santa Monica Studio avant de rejoindre Respawn Entertainment en 2014. Electronic Arts a partagé un communiqué pour officialiser le départ de Stig Asmussen :

Après mûre réflexion et considération, Stig Asmussen a décidé de quitter Respawn pour poursuivre d'autres aventures, et nous lui souhaitons bonne chance. Les dirigeants vétérans de Respawn se mobiliseront pour guider l'équipe alors qu'elle poursuit son travail sur Star Wars Jedi: Survivor.

Car oui, avant de parler d'un troisième opus, il reste encore du boulot à faire sur le second volet, techniquement imparfait au lancement. Un septième patch a été lancé au début du mois, et des versions pour PlayStation 4 et Xbox One sont attendues à une date encore inconnue. Mais si Star Wars Jedi devient une licence forte avec au moins une trilogie centrée sur Cal Kestis, les aventures du Jedi roux se feront sans Stig Asmussen, de quoi inquiéter les joueurs.

Vous pouvez retrouver Star Wars Jedi: Survivor à 66,33 € (- 17 %) sur Amazon.

