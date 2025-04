Electronic Arts : licenciements en masse et jeu Titanfall annulé chez Respawn (Apex Legends, Star Wars Jedi) pour se recentrer sur l'essentiel

C'est encore une sale journée du côté de l'industrie vidéoludique, qui depuis plusieurs années licencie à tour de bras, une situation touchant de nombreux éditeurs et studios même lorsqu'ils se portent bien. Cette fois, le coupable n'est autre qu'Electronic Arts, qui n'est clairement pas l'un des plus appréciés par les joueurs. Comme l'a rapporté Jason Schreier dans un article sur Bloomberg, le géant nord-américain a tout simplement supprimé entre 300 et 400 emplois, dont une centaine rien que chez Respawn Entertainment. Pour ne pas changer, l'explication officielle est assez avare en détail.

Dans le cadre de notre concentration continue sur nos priorités stratégiques à long terme, nous avons apporté une sélection de changements au sein de notre organisation, qui aligne plus efficacement les équipes et alloue les ressources au service d'une future croissance. Nous traitons nos employés avec soin et respect tout au long de ce processus, en nous efforçant de minimiser les impacts en aidant les employés concernés à explorer de nouvelles opportunités au sein de l'entreprise lorsque cela est possible et en leur fournissant un soutien pendant la transition. - Justin Higgs, Electronic Arts

Selon IGN, les postes impactés au sein de l'éditeur seraient en grande partie du côté de l'assistance client auprès des joueurs et du marketing, mais pas seulement. Les personnes concernées auront toutefois l'opportunité de postuler pour d'autres rôles en interne sous 30 jours, mais il va sans dire que les places seront peu nombreuses par rapport au nombre total de licenciements.

Outre cette annonce assez vague, ce sont les conséquences auprès de Respawn Entertainment qui ont de quoi décevoir et énerver les joueurs. En effet, nous apprenons via un communiqué partagé sur Twitter / X que deux projets en incubation ont tout simplement été annulés afin que les efforts soient concentrés sur Apex Legends et le troisième volet des jeux Star Wars Jedi, en plus de l'aide au développement de Star Wars Zero Company.

Toujours selon Jason Schreier, l'un des deux était baptisé R7 et devait prendre la forme d'un extraction shooter dans l'univers de Titanfall, une licence décidément maudite puisque les fans attendent désespérément un troisième épisode, mais doivent se contenter d'Apex Legends. D'ailleurs, ce dernier a pas mal été cité récemment en guise de comparaison à Marathon, dont l'alpha fermée est en cours, de quoi nous rendre curieux quant aux raisons exactes derrière cette annulation. L'autre daterait déjà un peu et serait le FPS multijoueur qui avait fait parler de lui en mars. D'ailleurs, une partie des effectifs qui travaillaient sur ce dernier aurait été réaffectée sur le jeu Iron Man d'EA Motive et le prochain Battlefield, entre autres.

Il est rapporté que parmi la centaine de personnes affectées se trouvent des développeurs, des membres de l'équipe d'édition, de petits groupes de l'équipe SW Jedi et des projets en incubation, mais aussi du personnel chargé de l'assurance qualité sur Apex Legends... Oui, il y a un an, le studio anglais qui s'en chargeait a été fermé, mais il faut croire que ce n'était pas encore suffisant pour les responsables. Il ne faudra pas s'étonner si les soucis se multiplient ensuite. Sur de tels jeux service, ce n'est hélas même plus surprenant, donnant l'impression que les joueurs sont utilisés pour tester chaque nouveauté à leur sortie au lieu que ce soit correctement fait en amont.

Chez Respawn, les idées audacieuses, les risques créatifs et la narration passionnée ont toujours défini qui nous sommes. Cet esprit nous a permis de traverser des moments incroyables, et parfois même des changements difficiles. Alors que nous nous concentrons sur l'avenir, nous avons pris la décision de nous éloigner de deux projets d'incubation en phase initiale et d'effectuer des ajustements ciblés au sein de l'équipe sur Apex Legends et Star Wars Jedi. Ces décisions ne sont pas faciles, et nous sommes profondément reconnaissants envers chaque coéquipier concerné : leur créativité et leurs contributions ont contribué à faire de Respawn ce qu'il est aujourd'hui. Nous offrons un soutien significatif aux personnes concernées, notamment en explorant de nouvelles opportunités au sein d'EA. Pour l'avenir, notre engagement envers les expériences axées sur le joueur reste inchangé. L'innovation a toujours été au cœur de l'identité de Respawn et continue de guider la façon dont nous construisons l'avenir, de l'évolution des expériences en direct à la création de nouveaux mondes et histoires. Pour Apex Legends, cela signifie non seulement proposer des saisons compétitives et innovantes, mais aussi étendre ce que peut être Apex. Alors que l'équipe continuera d'affiner le gameplay et d'apporter de nouvelles idées aux saisons à venir, nous investissons également dans l'avenir de la franchise : explorer des expériences audacieuses qui repoussent les limites du jeu compétitif tout en restant fidèles à l'esprit de compétition, de créativité et d'intégrité que notre communauté attend. Au sein de l'univers Star Wars, nous sommes ravis de continuer à créer de nouvelles histoires, avec le prochain chapitre de la série Star Wars Jedi visant à placer la barre encore plus haut en matière de narration et de gameplay. À tous ceux qui ont participé à notre aventure - au passé, présent et futur -, merci d'avoir fait de Respawn ce qu'il est. Nous portons votre héritage avec nous dans tout ce que nous créons ensuite. Respawn Entertainment

L'« Apex Legends 2.0 » déjà évoqué est donc encore une fois teasé, reste à voir ce que compte proposer le studio. Pour terminer, IGN indique également que vice-président senior des opérations chez Respawn, Daniel Suarez, a été promu manager général, répondant désormais directement de Vince Zampella.

