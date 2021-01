Respawn (Star Wars Jedi, Apex Legends, Titanfall) travaillerait sur une nouvelle licence

Respawn Entertainment a le vent en poupe depuis quelques années. Si le studio s'est fait remarquer grâce aux Titanfall, il a cartonné récemment avec le Battle Royale Apex Legends et Star Wars Jedi: Fallen Order. Fondé par d'anciens développeurs de Call of Duty, il a sorti récemment Medal of Honor: Above and Beyond en réalité virtuelle, mais le studio plancherait désormais sur une nouvelle licence.

Eh oui, comme le rapporte VGC, Respawn Entertainment a posté (puis supprimé depuis) une offre d'emploi dans le but de former une petite équipe pour travailler sur une nouvelle licence. L'offre ne nous en apprend pas beaucoup plus sur ce mystérieux projet, mais parle de « nouvelles technologies pratiques pour permettre une aventure infinie ».

Respawn Entertainment est auréolé de succès avec plus de 70 millions de joueurs sur Apex Legends depuis son lancement, et plus de 10 millions d'exemplaires de Star Wars Jedi: Fallen Order écoulés. Le jeu est vendu 39,87 € sur Amazon.