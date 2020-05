Electronic Arts : huit jeux mystères sortiront d'ici un an, des ventes énormes pour FIFA 20 et Jedi: Fallen Order

Le calendrier d'Electronic Arts est assez sommaire pour les mois à venir : Burnout Paradise Remastered version Switch et Command & Conquer Remastered arrivent très bientôt, FIFA 21 et Madden NFL 21 avant fin septembre, et NHL 21 d'ici la fin de l'année. L'éditeur n'a bien évidemment pas que ça sous le coude, et prévoit d'annoncer d'autres projets, pourquoi pas dès l'EA Play Live de juin.

À l'occasion de son dernier bilan financier, l'éditeur a fait le point sur son programme pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2021. Il prévoit de sortir avant cette date, en plus des titres connus, « un jeu EA Sports non annoncé, un jeu EA HD additionnel, quatre jeux EA Partners et deux expériences mobiles qui verront le jour en soft-launch ». Un nouveau NBA Live est-il en bien en préparation, ou EA Sports est-il allé grappiller une nouvelle licence ? Parmi les projets EA Partners, Lost in Random, RustHeart et le nouveau Hazelight déjà révélés sont-ils compris ?

Et surtout, quel est ce mystérieux jeu haute définition encore secret ? Certains voient dans la dénomination « EA HD » la possibilité d'une remastérisation d'un jeu connu, mais il pourrait aussi bien s'agir d'une expérience originale à destination des consoles actuelles, voire de nouvelle génération. Un Battlefield est bien prévu pour 2021, mais il serait plus logique qu'il sorte plus tard cette année-là. Electronic Arts précise au passage que Medal of Honor: Above and Beyond, disponible sur les Oculus, sera porté sur d'autres casques d'ici la fin de l'année fiscale, et que plusieurs jeux sont prévus sur Switch avant mars prochain, il est donc probable que certains des projets cités soient multiplateformes.

Terminons sur quelques chiffres intéressants du catalogue d'Electronic Arts : FIFA 20 s'était vendu à 25 millions d'exemplaires au 31 mars 2020, Star Wars Jedi: Fallen Order à 10 millions à cette même date, et Apex Legends était le free-to-play le plus téléchargé de l'année 2019. Visiblement, tout va bien pour l'éditeur américain.