Medal of Honor: Above and Beyond, le point officiel sur les configurations PC nécessaires pour pouvoir profiter du nouveau FPS en VR de Respawn

Dans notre précédent article sur Medal of Honor: Above and Beyond, nous avions fait le point sur ce titre conçu spécialement pour la VR - avec une mise en avant pour les casques Rift S et Oculus Quest 2 avec Oculus Link - et développé par le studio Respawn Entertainment. Ce FPS, aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur, est logiquement attendu par une grosse partie de la communauté VR qui aime ce genre déjà assez bien représenté sur ce médium (Onward, Contractors VR, Pavlov VR, Population One, etc.).

Comme l'attente est forte, l'annonce de la configuration PC minimale nécessaire pour y jouer n'est pas passée inaperçue et a fait polémique, car elle était clairement élevée. En fait, le terme employé par EA (ou le studio) avait été : « Full Minimum Requirement », ce qui avait été compris, comme il se doit, comme étant la configuration minimum soit un processeur Intel i7 9700K ou supérieur, une carte graphique NVIDIA GTX 2080 ou supérieure, 16 Go de RAM DDR4 et surtout... 340 Go d'espace libre sur son disque dur (pour un jeu pesant 170 Go au final). À contrario, sur la page Steam du jeu, cette configuration est ensuite apparue comme « configuration recommandée » alors que la partie « configuration minimale n'était pas complétée. Depuis ce matin, cette dernière a été complétée avec exactement les mêmes spécificités que celles recommandées.



Config « Mini » et « recommandées » identiques... No comment! Config « Mini » et « recommandées » identiques... No comment!

Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. De fait, nous avons donc contacté le service presse d'EA pour avoir la position de l'éditeur sur ce point de détail qui n'en est pas un et la réponse officielle est enfin arrivée en deux fois. La première est venue confirmer ce qui avait été dit auparavant :

Nous voulions vous rappeler les spécifications PC recommandées pour ce titre révolutionnaire AAA PC VR. Ces spécifications sont élevées, car Respawn pousse ce jeu en réalité virtuelle vers de nouveaux sommets. Les exigences techniques pour une telle expérience dictent les spécifications suivantes : Processeur : Intel i7 9700K (ou AMD équivalent) ;

Mémoire vive : 16 Go de DDR4 ;

Carte graphique : NVIDIA RTX 2080 ou supérieur ;

Stockage : 340+ Go d'espace pour déballer / installer ; 170 Go installé ;

SSD ou NVMe recommandé. Bien que le jeu puisse parfaitement être joué sur des machines moins puissantes, les joueurs connaîtront une baisse des performances. Le jeu est plus lié au processeur que lié au GPU. De plus, le mode solo et le mode multijoueur ont des empreintes de performances différentes.

Comme vous le voyez, cela correspond parfaitement à ce que nous avions publié et cela vient donc confirmer que, pour le studio et l'éditeur, la configuration recommandée est aussi celle qu'ils soutiennent, à minima, pour pouvoir jouer à ce jeu dans de bonnes conditions. L'absence de communication sur une configuration minimale - mis à part pour dire que cela sera moins bien - est un message qui laisse clairement penser que le studio n'a pas travaillé sur l'optimisation de son titre ou n'a pas investi dans une ferme de test pour déterminer les performances de son jeu sur les configurations les plus courantes et ne veut donc pas prendre de risque commercialement parlant.

La seconde réponse vient préciser qu'il ne faudra plus 350 Go de place sur son disque dur, mais « seulement » 180, pour une installation finale de 173 Go. Ceci pour la version de l'Oculus Store, mais certainement aussi pour celle sur Steam.

Le client Oculus a récemment été optimisé, ce qui réduit le besoin initial important de (~ 350 Go d'espace) à 180 Go pour la décompression et l'installation et 173 Go une fois installé. Celui de Steam sera également à peu près de la même taille à installer.

À voir un Half Life:Alyx ou un Asgard's Wrath tourner sur des configurations moins puissantes, cela serait bien étonnant que celui-ci ne tourne pas correctement sur des configurations plus petites. À quel prix ? Nous le serons et nous vous le dirons dès qu'il sera entre nos mains.

Quoi qu'il en soit, Medal of Honor: Above and Beyond, sera disponible le 11 décembre 2020 sur l'Oculus Store et sur Steam.