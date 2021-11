Medal of Honor: Above and Beyond, une date de sortie proche pour la version Oculus Quest 2

Il était pour le moment possible de jouer à Medal of Honor: Above and Beyond sur l'Oculus Quest, mais seulement grâce à l'Oculus Link. Les adeptes d'autonomie totale ont donc été ravis d'apprendre que Respawn Entertainment et Oculus Studios planchaient sur une nouvelle version pour l'Oculus Quest 2 du FPS à succès, sans la nécessité d'utiliser un PC ou un câble donc.

Bonne nouvelle, la date de sortie du portage est toute proche, et est calée au 15 novembre 2021 au prix de 39,99 $. Enfin, ça, c'est seulement si vous n'avez pas déjà la version Rift, car les deux éditions seront proposées en cross-buy : si vous possédez l'une, vous débloquez automatiquement l'autre. Medal of Honor: Above & Beyond comprendra tout le contenu de l'original, de la campagne solo au mode multijoueur en passant par la Galerie en réalité virtuelle, donnant notamment accès au court-métrage Colette récompensé aux Oscars.

L'Oculus Quest 2 est actuellement disponible à partir de 349,99 € sur Amazon.fr.