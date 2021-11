Medal of Honor: Above and Beyond, l'adaptation PC sur Oculus Quest s'en tire vraiment bien !

Enfilez les bottes d'un agent de l'OSS et aventurez-vous aux confins d'une Europe déchirée par la guerre dans Medal of Honor: Above and Beyond. Laissez-vous captiver par une campagne solo explosive et des matchs multijoueurs frénétiques qui vous plongeront au cœur des échauffourées lors des plus grands moments historiques de la Deuxième Guerre mondiale depuis votre Oculus Quest.

Comme à chaque sortie d'une adaptation d'un jeu PC VR sur nos casques autonomes, nous sommes en droit de nous demander si le résultat est probant et en met tout de même plein les yeux. Eh bien, il est plutôt bluffant dans Medal of Honor: Above and Beyond. Nous avons affaire à l'une adaptations les plus abouties actuellement. Le titre se veut entier. Il conserve ses cinématiques et ses doublages, propose plusieurs modes multijoueurs et nous offre, tout comme sur la version PC VR, la possibilité de consulter la galerie et de visionner les interviews des vétérans. Les concessions ne sont donc pas à trouver dans le gameplay, le maniement des armes ou encore dans le contenu, mais comme nous l'imaginions, dans la partie graphique.

Afin de pouvoir tourner convenablement sur nos Oculus Quest, le studio Respawn Entertainment a opéré des coupes au niveau des jeux d'ombres, la finesse des textures, les effets de fumée, le nombre d'éléments de décors et les détails au loin. Attendez-vous donc à débusquer plus facilement les nazis, car les bosquets sont beaucoup moins nombreux et certaines scènes paraissent assez vides. Cette coupe sur les éléments de décors n'est cependant pas homogène suivant les niveaux. Aussi, nous pouvons affirmer que malgré tout, Medal of Honor: Above and Beyond flattera la rétine des joueurs dans sa version autonome, dans les environnements plus confinés par exemple, mais aussi les cinématiques.

Nous rappelons que le titre pèse un peu plus de 41 Go, loin donc des 130 Go nécessaires pour la version PC VR. Néanmoins, il faudra faire de la place ou le faire rentrer au chausse-pied si par malheur vous êtes équipé d'un Oculus Quest 64 Go.



Medal of Honor: Above and Beyond est disponible sur les stores Oculus Rift et Oculus Quest au prix de 39,99 €. Le jeu est cross-buy, c'est-à-dire que si vous possédez déjà la version Rift, vous débloquez automatiquement la version Quest, et inversement.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.