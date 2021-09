Medal of Honor: Above and Beyond annoncé sur l'Oculus Quest 2 via un trailer qui donne envie !

L'année dernière, EA et Respawn Entertainment ont sorti Medal of Honor: Above and Beyond qui a su séduire - malgré un côté un peu rigide des personnages et son manque de finition technique - grâce au côté sympathique des gunfights dans son histoire en solo et de ses modes multijoueur (Mad Bomber en tête). Les deux points noirs du titre était la nécessité d'avoir un très gros PC et beaucoup de place sur le disque dur pour le faire tourner correctement. Avec ces pré-requis de haut niveau, autant dire que l'annonce de sa sortie sur Oculus Quest 2 a été une bien belle surprise.

Cet opus tournant sur Oculus Quest 2 a donc été annoncé aujourd'hui via un trailer mis en ligne en fin d'après-midi. A en croire ce qui est expliqué dedans, nous ne sommes pas devant une version allégée du titre, au moins pour son contenu. En effet, l'intégralité de la campagne solo est accessible ainsi que dix cartes et cinq modes multijoueurs. Enfin, The Gallery est toujours présente pour en savoir plus via des documentaires sur la véritable histoire des évènement de la seconde guerre mondiale décrits dans Medal of Honor: Above and Beyond. A priori, il faudra quand même prévoir pas moins de 45 Go de libre, ce qui en fera le plus gros jeu du catalogue à date.

Allez derrière les lignes ennemies en tant qu'officier de l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Sabotez les nazis aux côtés de la Résistance française, prenez d'assaut la Normandie le jour J, infiltrez un sous-marin et détruisez-le de l'intérieur, abattez des avions ennemis et plus encore, alors que vous vous battez pour libérer l'Europe.

Medal of Honor: Above and Beyond n'a pas de date de sortie précise mais pourrait arriver avant la fin de l'année. A noter, la compatibilité avec l'Oculus Quest premier du nom n'a pas été évoquée et après Resident Evil 4 VR, c'est le second titre qui ne devrait pas tourner sur ce dernier. Il y a des dents qui vont grincer...