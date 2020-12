Medal of Honor: Above and Beyond, 340 Go d'espace libre requis pour l'installation, vraiment !

Avec un studio comme Respawn Entertainment derrière une licence comme Medal of Honor, nous pouvons nous attendre à quelque chose d'impressionnant pour Medal of Honor: Above and Beyond. Surtout que cette expérience est conçue spécialement pour la VR et spécifiquement pour l'Oculus Rift S et l'Oculus Quest 2 avec Oculus Link, qui pourraient donc accueillir un nouveau fer de lance avec ce FPS aussi bien jouable en solo qu'en multijoueur.

À l'approche du lancement, The Verge a pu obtenir les recommandations minimales pour faire tourner le titre sur vos ordinateurs, et elles sont énormes. Processeur Intel i7 9700K ou supérieure, carte graphique NVIDIA GTX 2080 ou supérieur, 16 Go de RAM DDR4, et surtout... 340 Go d'espace libre sur votre disque dur ! Ce chiffre énorme est à nuancer par le fait qu'il s'agit seulement de l'espace libre pour télécharger et décompresser les données, car après installation, Medal of Honor: Above and Beyond ne pèsera « que » 170 Go. L'utilisation d'un SSD et de la technologie NVMe est d'ailleurs recommandée par les développeurs.



Medal of Honor: Above and Beyond va donc avoir l'honneur de devenir le jeu le plus lourd de l'année, devant Call of Duty: Black Ops Cold War et même Microsoft Flight Simulator : quel honneur. Espérons qu'une claque graphique et technique s'en suive : la réponse arrivera vite, la date de sortie est calée au 11 décembre 2020.

