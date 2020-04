Microsoft Flight Simulator : les configurations minimale, recommandée et idéale déjà officialisées

Microsoft Flight Simulator a déjà eu plusieurs occasions de nous en mettre plein la vue et de nous vanter ses qualités graphiques. Face à une technique aussi relevée, les joueurs PC craignaient de ne pas forcément pouvoir faire tourner le mastodonte sur leur machine.

Ils n'auront plus à tergiverser désormais, car Asobo Studio vient de partager les configurations minimale, recommandée et idéale pour son jeu de simulation de pilotage aérien. Le niveau est relevé, mais pas inatteignable non plus par les joueurs équipés de PC récents. Prévoyez tout de même déjà de la place sur votre disque dur : 150 Go seront requis pour l'installation, avec certainement un peu de rab pour les futures mises à jour.

Minimale Recommandée Idéale Système d'exploitation Windows 64-bit novembre 2019 (1909) Processeur Ryzen 3 1200, Intel i5-4460 ou supérieur Ryzen 5 1500X, Intel i5-8400 ou supérieur Ryzen 7 Pro 2700X, Intel i7-9800X ou supérieur Carte graphique AMD Radeon RX 570, NVIDIA GTX 770 ou supérieur AMD Radeon RX 590, NVIDIA GTX 970 ou supérieur AMD Radeon VII, NVIDIA RTX 2080 ou supérieur Mémoire vidéo 2 Go 4 Go 8 Go Mémoire vive 8 Go 16 Go 32 Go Espace de stockage libre 150 Go 150 Go + SSD Largeur de bande 5 Mbps 20 Mbps 50 Mbps

Cela ne nous avance en revanche pas plus sur la date de sortie de ce Microsoft Flight Simulator, annoncé sur Xbox One et PC sous Windows 10 pour 2020.

