Microsoft Flight Simulator : des images de l'alpha partagées

La semaine dernière, un joueur ayant accès à l'alpha fermée de Microsoft Flight Simulator partageait deux longues vidéos de gameplay du jeu, mais les studios veillent au grain, les séquences ont malheureusement été rapidement supprimées. Mais vous savez ce qui est plus difficile à effacer de la Toile que des vidéos ? Des images !

DSOGaming partage ainsi de nouvelles captures de Microsoft Flight Simulator, et même si la qualité est toute relative (surtout avec la présence des identifiants des joueurs et de gros filigranes), eh bien, le jeu d'aviation de Microsoft et Asobo Studios est très joli, même si le sol est parfois un peu moins beau sur certaines captures, qui sont à admirer sur la seconde page.

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC et Xbox One.