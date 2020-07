24H sur GAMERGEN.COM : The Last of Us Part II cartonne sur le PS Store, comparaison des manettes PS5 et PS4, et des images de Microsoft Flight Simulator

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 17 juillet 2020 ?

Un point a été fait sur les meilleures ventes sur le PlayStation Store en juin, The Last of Us Part II a fait craquer les joueurs. À côté de cela, les manettes de la PS5 et de la PS4 ont été comparées, et de nouvelles images de Microsoft Flight Simulator ont été partagées.

Dans le reste de l'actualité, un point a été fait sur l’édition Switch de Crysis Remastered, le DLC Hellraid de Dying Light a été repoussé, l'Olympique de Marseille va diffuser deux matchs sur Twitch, nous nous sommes penchés sur les sorties du jour, la petite extension de Remnant: From the Ashes a été exhibée en vidéo, la date de sortie de Surgeon Simulator 2 a été communiquée, et une version physique d'Untiled Goose Game a été aperçu sur Amazon.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :