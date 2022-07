24H sur GAMERGEN.COM : des vidéos de The Last of Us Part I, des figurines FF VII, et des jeux Ubisoft annulés

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 21 juillet 2022 ?

Plusieurs vidéos de gameplay de The Last of Us Part I ont fuité sur la Toile, de quoi décevoir certains fans de la franchise... En outre, plusieurs figurines de Final Fantasy VII Remake ont été annoncées, et des jeux Ubisoft ont été annulés.

Dans le reste de l’actualité, une date de sortie de Dragon Ball: The Breakers a été communiquée, différentes cartes graphiques NVIDIA sont en stock, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection a été daté, nous avons fait un point sur les nouveautés dans GTA Online, et un bref aperçu de Spider-Man dans Marvel’s Midnight Suns a été partagé.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : TEST Moss: Book II, Quill est bon de retrouver un chef-d’œuvre sur Quest 2