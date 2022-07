Final Fantasy VII Remake : de belles et chères figurines Play Arts et Static Arts de Cloud en robe en approche, une autre avec un NFT aussi...

Square Enix et les figurines, c'est une histoire qui dure, et l'éditeur a forcément profité de la sortie de Final Fantasy VII Remake pour proposer de nouvelles statuettes à poser chez soi. Il vient d'en dévoiler de nouvelles à l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII et de la San Diego Comic-Con 2022, toutes à l'effigie du héros du jeu.

Déjà, il y a une figurine Bring Arts de 152x57x27 mm, articulée en 24 points, où Cloud Strife arbore une esthétique façon anime. L'objet est prévu pour novembre 2023 au prix de 129,99 €, mais vous pourrez aussi choisir de l'acheter en édition Digital Plus à 159,99 € pour la recevoir avec... un NFT. Oui, Square Enix propose de payer plus cher pour un certificat d'authenticité numérique et une version virtuelle de la figurine pouvant être vue sur PC et mobiles. Super.

Une nouvelle série de figurines chibi sera aussi inaugurée prochainement et un aperçu de celle basée sur Cloud a été présenté dans les allées du salon de San Diego.

Les plus intéressantes restent les suivantes. 2 figurines basées sur l'inoubliable scène où Cloud Strife s'habille en robe dans Final Fantasy VII Remake ont été confirmées, et sont déjà disponibles en précommande : la Play Arts Kai de 276x114x89 mm coûte 169,99 € et sera livrée en juillet 2023, tandis que la Static Arts de 277x138x138 mm vaudra 189,99 € et sera expédiée en novembre 2023. Et comme vous pourrez le constater avec les visuels en page suivante, elles vont faire leur petit effet sur les étagères des fans et collectionneurs.

