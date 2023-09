Final Fantasy VII Rebirth : date de sortie, édition collector angélique et trailer grandiose riche en nouveautés pour la suite du remake

Même si selon Bloomberg, Square Enix ne serait pas au mieux de sa forme, l'éditeur va pouvoir compter en début d'année prochaine sur un mastodonte qui devrait lui rapporter gros, Final Fantasy VII Rebirth. Annoncé en juin 2022, il fera office de suite à FFVII Remake sans pour autant être la conclusion du projet qui s'étendra sur un troisième jeu. Il s'était montré en conclusion du Summer Game Fest Live avec une bande-annonce nous mettant des étoiles plein les yeux, servant surtout à introduire les environnements ouverts en dehors de Midgar, tout en précisant son lancement début 2024 et le fait qu'il tiendra sur deux Blu-ray, ce qui n'est pas rien même de nos jours. Récemment, plusieurs indices nous ont laissé croire que sa date de sortie pourrait bien être dévoilée prochainement, même s'il ne figure toujours pas au line-up du TGS 2023 de la compagnie. Eh bien, après une bourde de PlayStation Allemagne sur Twitter, partagée sur ResetEra, qui disait de l'ajouter à notre liste de souhaits, car c'était le bon moment, c'est sans surprise qu'il a fait une apparition lors du dernier State of Play.

C'est donc un trailer entièrement inédit qui vient une fois de plus nous en mettre plein la vue et nous dévoiler la tant attendue date de sortie. Fort heureusement pour nous, l'année prochaine sera bissextile, car c'est le jeudi 29 février 2024 que Final Fantasy VII Rebirth sera lancé sur PS5. Il sera possible d'acquérir un Twin Pack numérique regroupe Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth, mais surtout une grosse édition collector qui va faire baver les fans, coûtant pas moins de... 379,99 €.

En effet, le point d'orgue de son contenu ne sera autre qu'une statuette de Sephiroth, Masamune dégaîné et aile déployée, se tenant sur un pilier de pierre entouré de flammes. Bref, la classe totale pour ce personnage. Un artbook, l'OST sur CD, un steelbook, une jaquette réversible pour le jeu et quelques bonus numériques seront également présents, reste à connaître le prix. Pour le même contenu excepté la statuette, une édition Deluxe sera elle proposée à 109,99 €. Le jeu standard sera lui vendu 79,99 € en comparaison.

Du côté de la bande-annonce, les éléments montrés sont nombreux, avec notamment Rufus Shinra à Junon, le Cosmo Canyon, le Gold Saucer et ses mini-jeux dont de la course en moto, l'apparence de Caith Sith qui rejoindra notre équipe, Vincent Valentine tout droit sorti de son cercueil, la possibilité de conduire une jeep et un gyropode, l'invocation Odin ou encore des attaques en duo plutôt stylées. Bref, le contenu s'annonce tout simplement gargantuesque.

