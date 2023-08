Final Fantasy VII Rebirth : bientôt l'annonce d'une date de sortie ?

Source: Amazon, Target et Best Buy

Ce matin, nous partagions avec vous la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII: Ever Crisis, le jeu mobile qui regroupera les intrigues des multiples épisodes liés au septième épisode numéroté. Même s'il y a de quoi être intéressé, sa sortie est proche et Square Enix va donc pouvoir pleinement se concentrer sur un projet bien plus attendu, la suite de Final Fantasy VII Remake Intergrade qui a été baptisée Rebirth. Annoncé en juin 2022 en exclusivité sur PS5, il aura fallu attendre près d'un an avant d'en avoir un véritable aperçu avec un trailer particulièrement excitant. Sa période de sortie avait alors été précisée, à savoir le début de l'année 2024, qui sera bien chargée pour les amateurs de RPG. Et si sa date exacte était sur le point d'être dévoilée ?

En effet, plusieurs revendeurs américains ont ces dernières heures tour à tour ouvert les précommandes pour Final Fantasy VII Rebirth. Amazon.com, Target et Best Buy affichent donc désormais le jeu de Square Enix, sans préciser de date évidemment, mais ce n'est sans doute pas anodin. Avec le Tokyo Game Show 2023 qui aura lieu du 21 au 24 septembre au Makuhari Messe de Chiba, il va sans dire que l'éditeur devrait nous donner des nouvelles du jeu à cette période ou juste avant, pourquoi pas lors d'un State of Play si Sony décide d'en diffuser un. Et à environ six mois de la période de lancement déjà annoncée, il serait donc temps qu'une date fixe et le détail de ses inévitables éditions nous soient alors donnés, surtout maintenant que FFXVI est dans la nature.

Espérons que Square Enix nous donne rapidement raison. Si jamais vous n'avez pas encore joué à Final Fantasy VII Remake Intergrade, il est vendu 47,09 € sur Amazon.