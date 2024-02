Final Fantasy VII Rebirth : l'excitation est à son comble dans la bande-annonce de lancement

C'est le grand jour pour les fans du septième épisode de Final Fantasy. Près de quatre ans suite à la sortie initiale de Final Fantasy VII Remake, la suite de cette refonte du RPG culte par Square Enix débarque enfin dans les rayons du monde entier en ce jeudi 29 février 2024. Après avoir pu patienter en jouant à la démo, les joueurs peuvent donc désormais découvrir dans son intégralité Final Fantasy Rebirth, qui devrait avoir de quoi les occuper un bon moment et qui a reçu des notes dithyrambiques de la presse internationale, et un peu moins de certaines rédactions françaises. Même si une bande-annonce finale avait été diffusée lors du State of Play en début de mois, l'éditeur n'a pas manqué de partager un trailer de lancement fort excitant, mais qui en montre potentiellement un peu trop une fois encore.

Bande-annonce en français

À cette occasion, les principaux responsables du projet ont tenu à s'exprimer. Vous pouvez également retrouver quelques visuels en page suivante.

Yoshinori Kitase - Producteur

En tant que réalisateur du premier Final Fantasy VII, je suis très fier que nous ayons pu initier une toute nouvelle génération aux jeux de rôle et montrer à tant de nouveaux arrivants un monde de narration plus vaste. Aujourd'hui, je suis rempli du même sentiment de fierté lorsque je regarde ce que notre équipe de développement a accompli avec Final Fantasy VII Rebirth. Cette aventure offre de riches récompenses aux fans de longue date tout en accueillant les nouveaux arrivants pour commencer leur aventure Final Fantasy ici et expérimenter le même sentiment d'émerveillement qu'ils auraient ressenti en 1997. J'espère que les fans et ceux qui n'ont jamais joué à Final Fantasy auparavant apprécieront ce jeu.

Naoki Hamaguchi - Directeur

Final Fantasy VII Rebirth est un travail d'amour et notre hommage à l'aventure : un monde immense composé d'histoires captivantes et notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Comme ceux qui nous ont apporté le premier Final Fantasy VII original, nous avons atteint quelque chose qui n'avait jamais été possible avant la technologie d'aujourd'hui : une représentation plus profonde de notre casting principal d'amis, de camarades et de personnes de la Planète (NDLR : Gaia, le monde de FFVII). En combinant leurs pouvoirs au combat et en renforçant leurs liens à travers vos choix, nous espérons que vous ressentirez un lien puissant avec ces personnages et le monde qu'ils habitent.

Tetsuya Nomura - Directeur créatif

Pendant de nombreuses années, je me suis demandé à quoi pourrait ressembler un remake de Final Fantasy VII. Par-dessus tout, je pensais que nous devions rendre justice aux personnages et à l'histoire qui étaient devenus si appréciés des fans du monde entier. Final Fantasy VII Rebirth concrétise cette vision et étend considérablement le titre original, non seulement dans la taille de son monde, mais aussi dans les moments de calme partagés par les membres du groupe, où l'on peut trouver chaleur, joie, chagrin et tendresse. Alors qu'ils continuent et forgent des liens plus profonds en route vers leur destin ultime, j'espère que vous ouvrirez votre cœur pour ressentir ces sentiments à leurs côtés. En tant que deuxième titre d'une trilogie, nous avons apprécié d'entendre les retours de nos fans sur le titre précédent et d'incorporer des éléments dans Final Fantasy VII Rebirth pour une suite vraiment époustouflante. Merci d'avoir joué à notre vision d'un remake, dans lequel le passé est honoré par les possibilités du présent à réinventer une histoire pour les générations futures.