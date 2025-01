Final Fantasy VII Rebirth : la version PC est déjà un succès

La semaine dernière, Square Enix a lancé la version PC de Final Fantasy VII Rebirth, 10 mois seulement après sa sortie sur PS5. Il s'agit pour rappel de la suite de Final Fantasy VII Remake, qui avait lui aussi eu droit à un portage sur ordinateurs, mais 20 longs mois après le lancement sur PlayStation 5. Visiblement, sortir la version PC rapidement est une stratégie payante.

Comme le montrent les données de SteamDB, Final Fantasy VII Rebirth a connu un week-end de lancement très réussi, atteignant un pic à 40 564 joueurs en simultané ce dimanche après-midi. FF7 Rebirth est ainsi le Final Fantasy le plus populaire de Steam, du moins pour un jeu solo, car Final Fantasy XIV Online avait atteint les 95 150 joueurs connectés en même temps. Pour comparer ce qui est comparable, FF 15 avait réuni 29 498 joueurs en simultané, tandis que Final Fantasy VII Remake Integrade n'avait pas dépassé les 13 803 joueurs connectés en même temps. Pour rappel, FF7 Remake et Rebirth sont tous les deux également disponibles sur l'Epic Games Store, où les chiffres de joueurs sont plus opaques.

Pour rappel, le directeur du jeu Naoki Hamaguchi a récemment évoqué le troisième volet de cette trilogie de remakes, s'attardant au passage sur les portages PC. Selon lui, « il est inévitable que les versions console et PC soient publiées en même temps, ou extrêmement proches l’une de l’autre, à l’avenir ». Avec ce démarrage canon pour Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix ne risque pas de le contredire !

