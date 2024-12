Final Fantasy VII Rebirth officialisé sur PC avec une date de sortie toute proche

D'abord sorti exclusivement sur PlayStation 4 puis PS5, Final Fantasy VII Remake avait été porté sur PC, cela ne faisait aucun doute que Final Fantasy VII Rebirth allait suivre le même chemin, bien que Square Enix n'avait rien officialisé pour le moment. Eh bien, lors de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avons eu de belles informations.

La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est fixée au 23 janvier 2025 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. L'attente ne sera plus très longue, les joueurs sur ordinateurs vont enfin pouvoir découvrir la suite des aventures de Cloud Strife et de sa bande dès le début d'année prochaine. Un Twin Pack sera disponible, il regroupera Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version améliorée de FF7R.

En attendant d'en savoir davantage sur ce portage PC, vous pouvez admirer la bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth ci-dessus.