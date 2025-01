Final Fantasy VII Rebirth tournera en 4K à 120 fps sur PC, une nouvelle bande-annonce fait le point

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024 en décembre dernier, Square Enix a enfin officialisé la version PC de Final Fantasy VII Rebirth, suite de FF7 Remake. Un titre attendu dans les prochains jours sur ordinateurs, le studio japonais dévoile aujourd'hui une nouvelle bande-annonce avec des informations :

Sur PC, Final Fantasy VII Rebirth proposera ainsi un éclairage et des graphismes améliorés, le support de la manette DualSense, le support du NVIDIA DLSS pour une image upscalée et un framerate plus élevé, de nombreuses options graphiques avec trois préréglages (Bas, Moyen et Haut), une résolution jusqu'en 4K et un framerate jusqu'à 120 fps. Les joueurs pourront également modifier le nombre de PNJ affichés à l'écran pour optimiser les performances selon leur machine. Enfin, le titre sera bien évidemment jouable au clavier et à la souris.

La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est fixée au 23 janvier 2025 sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Final Fantasy VII Rebirth : un véritable voyage émotionnel