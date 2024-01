Final Fantasy VII Rebirth : Sephiroth est dans toutes les bouches dans un nouveau trailer sensationnel

C'est en septembre dernier que Square Enix dévoilait la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth au travers d'une impressionnante bande-annonce, une suite et deuxième de la trilogie de remakes que tant de joueurs attendent. Le temps passe et nous ne sommes désormais plus qu'à un peu plus d'un mois de son lancement. L'éditeur nous avait captivés lors des Game Awards avec un trailer riche en aperçus inédits qui introduisait la chanson thème No Promises to Keep et il remet à présent le couvert avec une nouvelle vidéo qui sert surtout à rappeler l'arrivée imminente du jeu.

Bande-annonce en français

La star du jour, c'est évidemment Sephiroth, se dressant comme le grand méchant à abattre. Pour autant, nos héros ne sont pas laissés pour compte, montrés en train de combattre la Terreur des abysses à Sous-Junon ou le terrible serpent géant Midgardsormr. Nous avons même droit à une dose de drama avec Cloud criant le nom de Tifa alors qu'elle est en bien mauvaise posture. Ce n'est peut-être pas grand-chose, surtout que de nombreux plans avaient déjà pu être vus auparavant, mais cela a au moins le mérite de raviver la hype.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

En attendant la sortie de FFVII Rebirth le 29 février prochain, vous pouvez d'ores et déjà le précommander à partir de 73,99 € sur Amazon et même dès 60,49 € à la Fnac avec 10€ offerts sur votre compte fidélité ! Quelques visuels sont également à retrouver en page suivante.

