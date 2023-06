Final Fantasy VII Rebirth tiendra sur 2 Blu-ray, une année de sortie, du gameplay en pleine nature et des combats explosifs dans un trailer inédit

Après des mois sans nouvelles, autant ne pas se mentir, les sept derniers jours avec leur message quotidien autour de Final Fantasy VII Rebirth ont fait grimper nos attentes sans rien dévoiler de croustillant, pour au final se terminer sur un beau pied de nez en nous disant que les prochaines informations arriveraient bientôt. Bon, en cette période de Summer Game Fest avec comme seule grosse conférence multiplateforme le live de Geoff Keighley et un timing marketing si impeccable, nous attendions évidemment de voir le jeu ce jeudi soir. Et si vous nous lisez, c'est qu'il a effectivement bien fait son apparition avec un trailer inédit pour clôturer la conférence, bien loin des quelques secondes partagées à son annonce en juin 2022.

Bande-annonce en français

Durant plus de trois minutes, nous découvrons une large variété d'environnements ouverts en dehors de Midgar dans le monde de Gaia que nous pourrons explorer, le monde étant décrit comme vaste. Une fois de plus, l'éditeur précise que le jeu a été développé pour tirer parti de la puissance de la PS5 et proposera un nouveau niveau de fidélité graphique. Notre équipe partira donc à la poursuite de Sephiroth, dont un combat de boss est d'ores et déjà montré pour nous chauffer. Red XIII et Yuffie seront évidemment présents dans notre groupe et jouables, qui pourra se déplacer à dos de Chocobos. Les questions se bousculent déjà, à commencer par ce que déclare l'ancien SOLDAT à la fin de la vidéo, à savoir qu'il a tué Tifa par le passé et se demande donc qui peut bien être la jeune femme accompagnant Cloud...

Final Fantasy VII Rebirth est le deuxième volet du projet de remake de Final Fantasy VII, qui reprend l'histoire de l'emblématique RPG fantastique qui a redéfini le genre à travers trois jeux distincts. Dans Final Fantasy VII Rebirth, les joueuses et les joueurs retrouvent les héros iconiques Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de la mégalopole dystopique de Midgar. Ils se lancent alors sur les traces de Séphiroth, le terrifiant antagoniste assoiffé de vengeance que tout le monde croyait mort. Dans cette aventure indépendante, ils explorent un monde immense aux graphismes sans précédent, développé spécialement pour tirer parti de la puissance de la PS5. Ils pourront découvrir un scénario prenant et riche en mystères, tout en étant témoins de l'évolution de chacun des membres de l'équipe dont les liens devront se renforcer afin de pouvoir lutter ensemble contre de puissants ennemis.

Par ailleurs, Yoshinori Kitase, producteur du jeu, a déclaré la chose suivante :

Ce sera un honneur de faire découvrir Final Fantasy VII Rebirth aux joueuses et aux joueurs du monde entier en début d'année prochaine. Dans le nouveau volet de cette histoire captivante, Cloud et ses amis ; certains nouveaux, d'autres familiers ; se lancent dans une nouvelle aventure. Ainsi, même les personnes qui ne connaissent pas le précédent opus ou Final Fantasy VII pourront profiter de l'histoire. Toute l'équipe a travaillé avec ardeur et avec amour pour l'univers de Final Fantasy VII, afin d'offrir une expérience inoubliable pour les néophytes comme pour les fans de longue date. Le jeu atteint de nouveaux sommets de narration cinématique et propose des combats immersifs et frénétiques, ainsi que de l'exploration dans un monde immense. Nous sommes impatients de vous en dire davantage cette année.

Bande-annonce en japonais

Bande-annonce en anglais

Pour finir, Final Fantasy VII Rebirth est attendu en exclusivité sur PS5 au début de l'année 2024 et tiendra sur 2 Blu-ray ! Cela vous laisse donc pleinement le temps de terminer Final Fantasy VII Remake Intergrade si ce n'est pas encore fait.

