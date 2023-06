Final Fantasy: Ever Crisis, des histoires inédites de Sephiroth et du gameplay en coop promis par un nouveau trailer, la bêta fermée approche

Chacune des apparitions de Final Fantasy VII: Ever Crisis continue d'intriguer. Le jeu mobile qui promet de retracer l'ensemble des histoires contées dans Final Fantasy VII et ses productions dérivées, en ajoutant même de nouvelles bribes de scénario, à tout pour être un incontournable des mobiles.

Pourtant, il est encore bien difficile de savoir quelle forme concrète prendra le projet, qui promet de mêler les gameplay et les visuels de différentes générations de consoles. Nous allons peut-être pouvoir commencer à avoir un début de réponse, car le titre était présent au Summer Game Fest avec un trailer et qui fait plusieurs révélations révélations : l'aventure en dévoilera plus sur la jeunesse de Sephiroth, proposera des combats solo ou coopératifs, et nous invitera à personnaliser l'équipement et les armes de nos héros, certainement via des micro-transactions pour le côté esthétique.

Le dernier opus de la légendaire série RPG FINAL FANTASY VII. Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez le voyage d’un jeune héros Sephiroth. Découvrez à la fois des histoires classiques et nouvelles dans l’univers FFVII présentées dans un look de style rétro combiné à des graphismes modernes et magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Associez vos personnages préférés et personnalisez chacun d’eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat solo ou coopératif.

Il a également été annoncé que les pré-inscriptions pour la bêta fermée seront possibles via le site officiel du 8 au 28 juin, avant d'être jouable du 7 au 14 juillet... aux USA et au Canada. Rien n'est visiblement encore prévu pour l'Europe : l'expérience s'annonce riche et mystérieuse, et il nous tarde de mettre la main dessus.