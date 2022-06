Final Fantasy VII Rebirth annoncé sur PS5 avec une période de sortie, un troisième et dernier épisode déjà officialisé !

S'il y avait bien un projet que tout le monde espérait voir lors de la présentation Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration, c'était la suite de Final Fantasy VII Remake, la Partie 2 ayant comme directeur Naoki Hamaguchi et qui est en développement depuis au moins 2019. D'ailleurs, Yoshinori Kitase suggérait des annonces à son sujet pour cette année s'il le pouvait. Eh bien, le jeu a effectivement été introduit cette nuit pour conclure la présentation, avec même une période de sortie !

Il faudra désormais l'appeler Final Fantasy VII Rebirth et sa sortie en exclusivité temporaire sur PS5 est d'ores et déjà prévue pour « l'hiver prochain » (next winter en anglais) contrairement à Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion qui est attendu « cet hiver ». À priori, nous pourrons donc y jouer fin 2023 voire début 2024. Cette première bande-annonce est très prometteuse, mêlant éléments connus et teasing des nouveautés. Nous avons ainsi droit à la chute du météore, une phase de gameplay dans le passé de Cloud avec Sephiroth à Nibelheim et surtout à une narration effectuée par Aerith qui évoque le fait qu'elle soit morte (dans l'ancienne version du jeu), ainsi qu'à la suite de la scène avec Zack portant Cloud, tandis que la phrase « What is fact and what is fiction ? » risque de faire remuer les méninges de la communauté.

Mais ce n'est pas tout, car Yoshinori Kitase a dans la foulée annoncé que le projet de remake comptera au final 3 jeux, FFVII Remake, FFVII Rebirth et un troisième dont l'intitulé reste secret, mais nous avons le temps.

