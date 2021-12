TEST Final Fantasy VII Remake Intergrade : une version PC plaisante ou bof ?

Fanfare de victoire !





Que ce soit sur PS4 ou PS5, les joueurs peuvent jouir de Final Fantasy VII Remake depuis plusieurs mois. Si vous n’avez pas une plateforme PlayStation, forcément, vous attendez la venue de ce titre survolté ailleurs. Square Enix a surpris tout le monde, lors des Games Awards 2021, en annonçant une version PC disponible via l’Epic Games Store. Nous avons donc testé cette nouvelle édition, se basant sur Intergrade, il est donc temps de vous livrer nos impressions.

C’est beau, c’est fluide et l’odyssée est prenante.

Qui dit ordinateur, dit réglages visuels dans les paramètres. Ainsi et selon votre matériel, vous pouvez sélectionner une résolution allant du 720p à la 4K. Il est possible de pousser les textures, les ombres, de gérer le nombre de personnages à l’image et la luminosité du HDR pour avoir des effets pétants. Si vous avez un écran adéquat, le titre peut tourner dans les 120 fps. En gros, si vous montez tout au maximum, vous avez une production éclatante, avec des jeux de lumière impressionnants et une fluidité à tomber par terre.

Les décors sont détaillés, les cheveux des personnages sont incroyables, les animations sont folles... N'ayons pas peur des mots, oui, c’est un poil plus beau que sur PlayStation 5. Pour les personnes qui ont une petite configuration, vous pouvez avoir un rendu plaisant, avec un titre tournant au-delà des 60 fps, mais avec une résolution moindre. Quoi qu’il en soit, l’équipe de développement a su adapter cette aventure aux petites et grosses machines, c’est un véritable bonheur !

Et le gameplay avec une souris et un clavier ? Il n’est pas si catastrophique que nous le pensions. Les déplacements s’exécutent avec quelques touches, la caméra et les offensives se font avec la souris. Il y a une certaine harmonie durant nos actions, la prise en main est plutôt simpliste et instinctive. Cependant, quelques fonctions sont mal agencées, comme la carte ou le menu qui sont un peu trop éloignés par défaut (boutons N et M). Pas de panique, il suffit de se rendre dans les options pour personnaliser ses touches, selon ses envies. En outre, si vous avez une manette à la maison, cette édition reconnaît votre pad Xbox et PlayStation, et affiche les symboles adéquats. Pour finir, notez que les temps de chargement sont rapides.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PC est une réussite. C’est beau, c’est fluide et l’odyssée est prenante. De plus, il s’agit de la version comprenant le fameux chapitre avec Yuffie, exclusif jusqu’à présent aux joueurs PS5. En d’autres termes, dur de ne pas succomber à une telle adaptation si vous n'y avez jamais touché... Faites-vous plaisir !

Les plus C’est beau et clinquant

De la 4K et du 120 fps dans les paramètres

Un titre qui tourne proprement sur une petite machine

Une prise en main pas du tout mauvaise avec le clavier et la souris

L’édition Intergrade Les moins Quelques touches mal agencées par défaut

Notation Verdict 19 20