Final Fantasy VII Remake Part 2 : Naoki Hamaguchi nommé seul directeur du projet, mais Tetsuya Nomura reste impliqué

Quelle nuit ce fut pour les fans de l'univers Final Fantasy VII, qui ont pu découvrir lors du State of Play la version PS5 baptisée Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui contiendra un contenu supplémentaire avec Yuffie, mais aussi deux nouveaux jeux mobiles forts surprenants, The First Soldier et Ever Crisis. Dans tout ce remue-ménage, nous en oublierions presque que le prochain grand chantier de Square Enix sera la deuxième partie du remake, qui fait rapidement parler d'elle par l'intermédiaire de Famitsu.

Tetsuya Nomura a en effet indiqué à nos confrères de l'Est qu'il travaille plus que jamais sur différents projets, comme le rapporte Gematsu. Alors qu'il occupait le poste de co-directeur sur Final Fantasy VII Remake aux côtés de Motomu Toriyama et Naoki Hamaguchi, c'est désormais ce dernier qui va endosser seul la charge de FFVII Remake Part 2. Puisque les bases du gameplay sont désormais solides et que les améliorations à réaliser pour l'avenir du remake ont été identifiées, il a été décidé de faire confiance au game designer. Pour autant, cela ne veut pas dire que Tetsuya Nomura ne participera pas, car il reste directeur créatif sur tout ce qui concerne FFVII, même les jeux mobiles, il faut donc s'attendre à voir bien des coupes de cheveux improbables dans les années à venir !

