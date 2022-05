Final Fantasy VII : bientôt des révélations autour du 25e anniversaire, enfin du neuf sur Remake Part II et Ever Crisis ?

Final Fantasy VII a fêté ses 25 ans en janvier dernier, alors avec un beau message pour commémorer le succès de cet épisode et un logo commémoratif. Côté initiatives, c'était le calme plat, mais il se pourrait que nous en apprenions plus le mois prochain, si tout se passe bien.

Le producteur Tetsuya Nomura a confirmé lors d'un livestream autour de Final Fantasy VII: The First Soldier que nous aurons des informations concernant cet anniversaire en juin 2022. Faut-il s'attendre à de simples annonces d'évènements, goodies et opérations spéciales, ou enfin des informations concernant Final Fantasy VII: Ever Crisis, le jeu mobile retraçant toute l'aventure et plus encore, voire même Final Fantasy VII Remake Part II ? Après tout, Square Enix avait teasé la possibilité de l'introduire en 2022...

Sachant que le mois de juin est habituellement celui des conférences, devons-nous espérer des révélations durant le Summer Game Fest Live du 9 juin ou l'évènement d'un constructeur ? Affaire à suivre ! D'ici là, Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.