The Last of Us Part I : des vidéos du jeu en fuite avant la sortie, aucune amélioration du gameplay en vue ?

Il y a visiblement des fuites à colmater du côté de chez Naughty Dog. Comme pour The Last of Us Part II, dont des scènes clés avaient été rendues publiques sur Internet avant le lancement officiel, The Last of Us Part I vient aussi de subir des leaks, alors qu'il vient de passer gold et que nous sommes encore à plus d'un mois de sa sortie. Des vidéos capturées sur ce qui semble être la version finale ont en effet été diffusées en ligne.



Remake oblige, la dangerosité de subir des spoilers est nettement moins élevée. Néanmoins, les fuites permettent de nous faire une idée des innovations techniques qui nous attendent. Et s'il y aurait bien une refonte très appréciable en termes de rendu et d'audio, il semblerait que le gameplay reste inchangé. Non, le remake n'offrirait pas de mécaniques de jeu calquées sur The Last of Us Part II comme l'espéraient certains, commencez donc à faire une croix sur vos envies d'esquiver en plongeant ou de vous allonger. Les animations, même modernisées, semblent être globalement les mêmes qu'en 2013 également. Naughty Dog avait promis des améliorations en termes de gameplay, nous attendons donc de savoir de quoi il parlait...



Le schéma des commandes a aussi été révélé avant l'heure, tout comme les différents modes d'affichage : nous aurons le choix entre un mode Fidélité en 4K qui vise les 40 fps et un mode Performance en 4K dynamique qui vise les 60 fps, et droit à une option Fréquence d'images déverrouillée pour viser le framerate maximal sur les écrans compatibles, avec une résolution dynamique forcément plus basse. Des captures d'écran ont enfin leaké ici et là, avec une comparaison avec l'original en bonus pour le dernier lien.

Cinématique issue du début du jeu, gare aux spoilers tout de même si vous n'avez jamais joué à The Last of Us

De quoi vous décourager d'acheter The Last of Us Part I dès sa sortie du 2 septembre 2022 sur PS5 ? Il faut dire qu'avec un prix affiché à 79,99 € au lancement, le remake est attendu au tournant.