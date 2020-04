The Last of Us Part II : des leaks de scènes majeures tournent sur Internet, gare aux spoilers !

La dernière fois que The Last of Us Part II a connu des fuites, c'était avec des scènes plutôt anodines, comme de courtes balades à cheval et en forêt, ou encore une séquence où Ellie joue de la guitare. Sony Interactive Entertainment n'a tout de même pas apprécié l'histoire, et a visiblement retiré beaucoup de ces vidéos de la Toile depuis.



Cependant, ce week-end, un drame bien plus important au eu lieu autour de l'exclusivité PS4 de Naughty Dog. Plusieurs scènes de quelques dizaines de secondes et un passage d'une dizaine de minutes tournent en effet sur Internet depuis quelques heures, et cette fois avec des séquences largement plus importantes pour le récit. Nul ne connait encore leur origine, mais vu la dimension du leak, il y a fort à parier que nous en entendrons reparler à l'avenir.

Cet article n'est donc pas là pour les relayer, bien au contraire, car elles dépassent les simples passages susceptibles d'accroître notre envie de découvrir le jeu. Elles font plutôt office de spoilers bêtes et méchants, que n'importe quel joueur désireux d'acheter un exemplaire se doit d'éviter. L'idée est plutôt de vous encourager à prendre vos dispositions pour ne pas vous faire divulgâcher ces moments clés de The Last of Us Part II avant sa sortie. Évitez donc toutes les sources potentielles à même de vous faire voir ces leaks contre votre volonté, que ce soit les forums et les comptes les plus malintentionnés sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à masquer les hashtags et mots autour de l'univers du jeu sur Twitter et compagnie. Croyez-nous, vous ne regretterez pas d'avoir pris vos précautions le moment venu. Bien évidemment, si vous avez vu tout ou partie de ces fuites, soyez adultes : ne vous amusez pas à spoiler votre entourage non plus.

L'affaire est d'autant plus rageante que nous ne savons toujours pas jusqu'à quand nous devrons attendre pour mettre la main sur The Last of Us Part II. Initialement prévu pour le 29 mai, le titre n'a désormais plus de date de sortie dans le viseur.

