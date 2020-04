The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR à nouveau repoussés, cette fois indéfiniment à cause du COVID-19

Le coronavirus COVID-19, en plus d'avoir fait un grand nombre de victimes à travers le monde, est déjà responsable de bien des annulations d'évènements et reports de projets culturels, qu'ils soient cinématographiques ou vidéoludiques. Nous en avons hélas encore la preuve en ce 2 avril 2020 avec deux exclusivités PS4 qui viennent d'être reportées par Sony Interactive Entertainment.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

Vous l'avez lu en titre, The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR sont repoussés jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de logistique. Tous deux avaient déjà vu leurs dates respectives être décalées de plusieurs mois, passant du 21 février au 29 mai pour le jeu de Naughty Dog et du 28 février au 15 mai pour le titre en réalité virtuelle de Camouflaj.

Un message a par ailleurs été diffusé par l'équipe derrière la prochaine aventure d'Ellie et Joel, plutôt rassurant sur l'état du projet :

Comme vous venez probablement de le voir, la sortie de The Last of Us Part II a été retardée. Nous sommes sûrs que cette nouvelle vous déçoit autant que nous. Nous voulions tous vous contacter, notre communauté, pour vous donner un peu plus d'informations.

La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs.

Cependant, même en finissant le jeu, nous étions confrontés à la réalité qu'en raison d'une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II selon notre satisfaction. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu'à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques.

Nous avons été déçus par cette décision, mais nous avons finalement compris que c'était ce qui était le mieux et le plus équitable pour tous nos joueurs. Nous espérons que ce ne sera pas un long délai et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations à partager.

Nous vous souhaitons à tous, à vos familles et à vos amis une excellente santé. Merci d'être des fans incroyables et de votre soutien continu.

Restez en sécurité !

—Naughty Dog