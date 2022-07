The Last of Us Part I : pas de retard pour la sortie sur PS5, le jeu est déjà gold

Sorti en 2013 sur PS3, The Last of Us avait déjà eu droit à un lifting sur PlayStation 4 avec The Last of Us Remastered dès 2014. Naughty Dog a depuis peaufiné ses technologies, comme il nous l'a montré dans la suite The Last of Us Part II et a décidé d'en faire bénéficier l'épisode fondateur dans le cadre d'un remake sur PS5 et PC.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! ????✨



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

The Last of Us Part I sera une refonte totale de l'aventure de Joel et Ellie, avec des graphismes et mécaniques de jeu modernisés. Pour la fiche technique, nous vous renvoyons vers l'annonce du projet, en date du mois dernier. La sortie du projet était dès lors calée au 2 septembre 2022 sur PS5 (et plus tard sur PC), un calendrier court peut-être dû au fait que Naughty Dog n'a plus grand-chose à nous prouver sur le fond de l'expérience.

Toujours est-il qu'il a déjà terminé le développement : The Last of Us Part I est gold, à près de 2 mois de son lancement. Le studio promet désormais qu'il profitera du temps restant pour « montrer plus les graphismes, les technologies et le gameplay incroyables sur lesquels l'équipe a travaillé », nous aurons donc encore d'autres occasions pour nous faire un avis sur la qualité du projet. Les convaincus peuvent eux le précommander à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.