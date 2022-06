The Last of Us: Part I, le remake sur PS5 et PC fuite avant l'heure avec un trailer et une date de sortie !

The Last of Us Remastered avait déjà permis d'améliorer les qualités du jeu PS3 pour la PlayStation 4. Mais suite au succès de The Last of Us: Part II, les rumeurs voulaient que Naughty Dog développe un remake plus approfondi du premier épisode à destination de la PlayStation 5, une initiative rare pour un titre qui ne date que de 2013.

La bande-annonce étant uploadée sur les serveurs de PlayStation, elle pourrait être supprimée avant le Summer Game Fest

Et elles avaient raison, car le projet vient de fuiter avant le Summer Game Fest via le site PlayStation Direct ! La page du produit a été mises en ligne trop tôt, dommage... Le leak de The Snitch était exact : le jeu s'appellera bien The Last of Us: Part I, habile référence à la suite, et la date de sortie est prévue pour le 2 septembre 2022 sur PS5 avant une parution plus tard sur PC, une première pour cette aventure incontournable.

Naughty Dog est bien derrière ce remake comprenant aussi l'extension Left Behind, qui profitera d'un gameplay modernisé en combat comme en exploration, de contrôles améliorés, de graphismes proches de ceux du dernier volet et d'options d'accessibilité étendues. Le jeu de base coûtera 69,99 $, mais vous pourrez aussi vous procurer une Firefly Edition à 99,99 $ ajoutant un coffret steelbook, une réimpression des 4 numéros des comics The Last of Us: American Dreams et un accès anticipé à certains objets du jeu.

