RUMEUR sur The Last of Us : le remake PS5 du premier jeu pour bientôt, un Part II: Director's Cut en développement

Si nous ne savons pas exactement ce sur quoi planche Naughty Dog, il est sûr qu'il a encore du The Last of Us dans ses cartons. Le studio a confirmé qu'il avait bien toujours un projet multijoueur en lien avec la franchise en développement. Et selon certaines rumeurs, un remake de The Last of Us premier du nom à destination de la PS5 serait aussi dans les tuyaux.



With TLOU2 MP and TLOU 2 directors cut - I've heard they are coming too - But I don't know exactly when/how.



Them all releasing together could be a good compromise if GOW got delayed to Q1 2023 - But that's just speculation on my end for the moment. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Tom Henderson, insider à l'origine de nombreux leaks ces derniers mois, assure avoir aussi entendu parlé de cette révision next-gen. Ses sources lui ont même indiqué que sa production serait presque terminée, et que la sortie serait prévue pour le second semestre 2022, soit entre juillet et décembre. Il a également entendu dire qu'un The Last of Us Part II: Director's Cut allait voir le jour, histoire d'apporter plus de nouveautés sur PS5 que le simple framerate amélioré déjà proposé via une mise à jour. Il ne sait en revanche pas pour quand cette édition next-gen et l'expérience multijoueur sont planifiées, mais imagine une sortie fin 2022 pour accompagner la série HBO et remplir le calendrier de SIE.

Si vous êtes fans de TLOU, vous aurez donc visiblement de quoi faire ces prochains mois. Pour les retardataires, The Last of Us Part II est disponible à partir de 27,14 € chez Amazon.fr.