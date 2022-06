RUMEUR sur The Last of Us Remake : une date de sortie pour la version améliorée sur PS5 et PC

Un mystérieux insider a fait son apparition sur Twitter il y a quelques jours, @insider_wtf dit The Snitch, et il s'est déjà fait une réputation en quelques messages. Il a en effet dévoilé le programme du PlayStation State of Play avant l'heure et balancé ce qui devrait être le titre du prochain jeu de Kojima Productions, Overdose, qu'un article de Tom Henderson que Hideo Kojima a voulu supprimé semble confirmer.



PART 1 - 02.09.2022

????/???? — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Alors forcément, tous ses messages sont désormais scrutés avec intérêt. Il vient de poster très sobrement le texte « PART 1 - 02.09.2022 », suivi d'émojis de manette et d'écran d'ordinateur. Bien qu'il pourrait s'agir d'une référence à son précédent message sur Overdose, qui pourrait être un jeu d'horreur épisodique, la communauté pense surtout qu'il s'agit d'un leak sur le remake PS5 de The Last of Us qui fait parler de lui en off depuis des mois. Sa date de sortie serait donc le 2 septembre 2022, et le titre se destinerait aussi aux PC (et à la PS4 ?).



Pour ce qui est du Part I, ce pourrait tout simplement être le nom officiel de cette nouvelle version : après The Last of Us: Part II, proposer un The Last of Us: Part I pour bien le différencier du The Last of Us Remastered de la PlayStation 4 serait une solution amusante. Aurons-nous la confirmation de tout cela lors du Summer of Game Fest Live! de jeudi ? Wait & See !

D'ici là, The Last of Us: Part II est disponible à partir de 18,99 € sur Amazon.fr.