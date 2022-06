RUMEUR sur Overdose : un titre et une actrice pour le jeu d'horreur de Hideo Kojima

L'insider Tom Henderson a décidé de faire fuiter un paquet d'informations avant le Summer Game Fest et le Xbox & Bethesda Showcase. Après Call of Duty: Modern Warfare II, Layers of Fears ou encore The Division Heartland, voici que le journaliste s'attaque à un gros poisson : Kojima Productions et son prochain jeu.

Après Death Stranding, Hideo Kojima et son équipe veulent faire un jeu d'horreur, qui pourrait être exclusif aux plateformes de Microsoft. D'après Tom Henderson, il s'agirait d'Overdose, un titre dont il aurait vu une vidéo de développement montrant une femme en robe bleue avec le visage de Margaret Qualley (Mama dans Death Stranding, mais aucun lien avec ce jeu). Une séquence montrerait un personnage marcher dans un couloir sombre, une lampe-torche à la main, avec une caméra à la troisième personne, mais il serait également possible d'y jouer avec une caméra en vue à la première personne. La vidéo se terminerait par un jump scare, suivi du message « Game Over » puis du texte : « A Hideo Kojima Game... Overdose ».

Tom Henderson explique qu'il n'a pas eu la confirmation que l'accord entre Kojima Productions et Microsoft était finalisé, mais si c'est le cas, il serait officialisé prochainement. Par ailleurs, il affirme que Kojima Productions lui a demandé de supprimer son article (ce qu'il n'a pas fait), laissant penser que tout cela est bien réel. Reste désormais à patienter jusqu'à la présentation de ce titre, qui devrait survenir dans les prochains jours. Vous pouvez retrouver Death Stranding: Director's Cut à 35,99 € sur Amazon.