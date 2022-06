Layers of Fear : Bloober Team fait du teasing avec un artwork

Bloober Team s'est fait une belle réputation avec deux jeux de la franchise Layers of Fear, et un nouvel opus avait été brièvement teasé en octobre dernier. Le studio polonais planche pour rappel sur au moins deux jeux encore mystérieux, l'un d'eux est en partenariat avec Konami, et le second est donc ce titre Layers of Fear, encore teasé aujourd'hui :

Bloober Team vient en effet de partager un artwork, montrant un tableau déformé, dans le pur esprit du premier volet. Le teaser publié en octobre dernier était sur le même ton, l'art pictural sera encore une fois au centre de cet opus, qui nous emmènera « sous la surface » pour « découvrir la source de nos peurs » d'après le message accompagnant l'artwork. Un Layers of Fear: Origins ?

Gematsu rajoute de son côté qu'il a reçu un e-mail du studio, avec l'intitulé « Bloober Team’s Unannounced Project », indiquant que le projet sera dévoilé prochainement. Avec un mois de juin bourré de conférences en tout genre, nous serons vite fixés. De son côté, l'insider souvent bien renseigné Tom Henderson affirme que le jeu s'appelerait Layers of Fears, et sortirait début 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant l'officialisation, vous pouvez retrouver Layers of Fear 2 à 16,99 € sur GOG.com.

