Anthem fait son chant du cygne, le jeu de BioWare va prochainement devenir un lost media

Anthem plus





Au début de l'année 2019, BioWare et Electronic Arts sortaient enfin Anthem sur PS4, Xbox One et PC, un Action-RPG nous faisant contrôler des exosquelettes permettant notamment de voler dans les cieux tel Iron Man : les Javelins. Le succès n'a malheureusement pas été au rendez-vous, poussant le studio à travailler sur une refonte du projet. Sauf qu'au final, l'éditeur a préféré mettre aux oubliettes ce reboot Anthem Next deux ans plus tard... Depuis, BioWare a donné naissance à Dragon Age: The Veilguard qui n'a pas répondu aux attentes et développe désormais son jeu de la dernière chance, un nouveau Mass Effect dont nous n'avons plus rien vu depuis le N7 Day 2023. Pour autant, il est encore actuellement possible de jouer à Anthem, mais plus pour bien longtemps, car EA a finalement décidé de couper les serveurs... Avant de nous pencher sur le communiqué officiel, un petit détour s'impose.

Visuel d'Anthem Conviction, court-métrage de Neill Blomkamp

Une bien triste coïncidence





Ce mardi, l'ancien producteur exécutif Mark Darrah, qui a quitté BioWare en 2020 et diffuse régulièrement des vidéos sur sa chaîne YouTube en n'hésitant pas à dire les termes, a justement fait un live sur Anthem en y jouant durant deux heures et en a parlé sur son compte Twitter / X. Comme par hasard, c'est dans la foulée qu'Electronic Arts s'est finalement souvenu que les serveurs sont toujours actifs. Du moins, c'est ainsi que cela apparaît aux yeux du public. Cette remarque a justement traversé l'esprit de Mark Darrah et de certains joueurs, en témoigne l'un de ses commentaires. Il a toutefois précisé par la suite que ce genre de plan de communication prend des semaines et qu'il ne s'agit que d'une malencontreuse coïncidence. Quoi qu'il en soit, cela ne change hélas pas la sentence qui attend Anthem.

Une sentence irrévocable





C'est donc sur le site officiel du jeu, bien inactif depuis fort longtemps, que la mauvaise nouvelle a été partagée, sans même passer par les réseaux sociaux, c'est dire à quel point l'éditeur n'en a plus rien à faire. Si vous comptez (re)jouer à Anthem, sachez qu'il deviendra totalement inaccessible le 12 janvier 2026, soit dans six mois.

Bonjour, Nous avons une mise à jour importante à vous communiquer concernant Anthem. Après mûre réflexion, nous allons mettre fin à Anthem le 12 janvier 2026. Cela signifie que le jeu sera toujours jouable en ligne pendant les prochains 180 jours environ. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter de devise premium en jeu, mais vous pouvez utiliser votre solde restant jusqu'à ce que les serveurs soient hors ligne. Nous vous remercions profondément pour votre dévouement, votre passion et votre soutien au fil des ans, et nous souhaitons vous remercier pour cela. Pour plus d'informations sur Anthem, veuillez consulter la FAQ ci-dessous. L'équipe BioWare Q : Combien de temps pourrai-je jouer à Anthem ? R : Les serveurs de jeu seront accessibles jusqu'au 12 janvier 2026, date à laquelle le jeu ne sera plus jouable. Q : Pourquoi ne puis-je pas jouer à Anthem en mode hors ligne ? R : Anthem a été conçu pour être un jeu exclusivement en ligne, donc une fois les serveurs hors ligne, le jeu ne sera plus jouable. Q : Puis-je toujours installer Anthem si j'ai déjà acheté le jeu ? R : Oui, si vous avez déjà acheté Anthem, vous pouvez encore télécharger le jeu depuis une bibliothèque numérique et jouer jusqu'au 12 janvier 2026. Q : Pourquoi ne puis-je plus acheter Anthem ou de devise en jeu ? R : Au cours des 180 prochains jours environ, Anthem sera toujours jouable en ligne et vous pourrez utiliser la fin de votre devise premium en jeu alors que nous préparons la fermeture des serveurs actifs le 13 janvier 2026. Q : Pourrai-je toujours utiliser ma devise en jeu ? R : Oui, vous pouvez toujours utiliser toute devise premium en jeu que vous avez actuellement jusqu'à ce que le jeu soit fermé le 12 janvier 2026. Q : Combien de temps le jeu restera-t-il sur EA Play ? R : Anthem sera retiré de la playlist EA Play le 15 août 2025. Q : Quelqu'un d'autre chez BioWare a-t-il été affecté par ces changements ? R : Non, la mise hors service d'Anthem n'a entraîné aucune suppression de postes.

Stop Killing Games





À l'heure où Ubisoft s'est fait épingler pour avoir fait de même avec The Crew, se repentant en mettant en marche un lent développement de versions hors ligne pour The Crew 2 et The Crew Motorfest, cette annonce de fermeture des serveurs d'Anthem passe évidemment mal auprès d'une partie des joueurs. L'initiative Stop Killing Games qui vise à lutter contre l'obsolescence programmée des jeux vidéo et donc leur préservation, vient d'ailleurs d'atteindre un million de signatures.

Lire aussi : TEST de Anthem : alors c'est ça, la vie de Freelancer ?