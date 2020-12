BioWare : Casey Hudson et Mark Darrah annoncent leur départ du studio, des propos rassurants concernant Dragon Age 4 et Mass Effect

Ce sont deux petites bombes qui viennent d'être lâchées sur le blog officiel de BioWare. Deux figures de proue viennent en effet d'annoncer leur départ, dont les noms ne vous sont sans doute pas étrangers. Ainsi, Mark Darrah, producteur exécutif de la licence Dragon Age dont un quatrième épisode est en développement, et Casey Hudson, directeur général de BioWare, ont annoncé quitter leur poste. Concernant ce dernier, ce n'est pas la première fois, puisqu'il était déjà parti en 2014, avant de revenir en 2017.

Laura Miele, Chief Studios Officer chez Electronic Arts a communiqué à propos de ces deux départs conjoints en plus des déclarations des deux hommes traduites par nos soins à retrouver en pages suivantes. Voici ce qu'elle a dit :

Nous nous efforçons à ce que tous nos studios soient des lieux où des personnes créatives et talentueuses viennent faire un travail qui définit leur carrière. Une dimension de cette ambition est que parfois ces personnes veulent essayer quelque chose de différent. Casey Hudson, directeur général de BioWare, et Mark Darrah, producteur exécutif de Dragon Age, sont deux de ces personnes et ils ont décidé de quitter BioWare. Je tiens à remercier personnellement Casey et Mark pour tout ce qu'ils ont fait pour la communauté BioWare, et en particulier pour nos joueurs. Ils seront toujours une partie essentielle de l’histoire du studio, nous apprécions leurs nombreuses contributions et nous avons hâte de voir ce qu’ils feront chacun ensuite.

Quand je pense à l’avenir de BioWare et à la prochaine génération de talents en place, je ne pourrais pas être plus confiante ou optimiste. Alors que nous nous tournons vers l’avenir du studio et les projets en cours de développement, la prochaine génération de talents BioWare fait progresser le studio et travaille sur des jeux incroyables dont je sais que vous serez ravis d'essayer dans les années à venir.

Samantha Ryan, qui est arrivée à Electronic Arts après avoir dirigé Warner Brothers Games, est l'une des leaders les plus fortes de l'industrie. Elle continuera à superviser le studio. Je suis également ravie d’annoncer que Christian Dailey, qui a rejoint BioWare depuis Blizzard, dirigera notre projet Dragon Age actuellement en développement. Christian est un leader créatif fantastique et j'ai hâte que vous fassiez tous sa connaissance dans les jours à venir. Nous avons récemment annoncé Mass Effect: The Legendary Edition et Mike Gamble dirige une équipe qui travaille dur pour l'avenir de cette franchise.

La recherche d'un nouveau directeur général est en cours et nous parlons déjà à des gens formidables. Nous trouverons le bon leader qui a un amour et un respect profonds pour l'héritage de ce studio, qui incarne les valeurs de cette équipe et qui contribuera à perpétuer l'incroyable héritage de BioWare.