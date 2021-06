BioWare : après le départ de Casey Hudson, un nouveau General Manager peu surprenant le remplace officiellement

Le poste de Studio General Manager de BioWare, c'est toute une histoire. Casey Hudson avait ainsi quitté le rôle en 2014, pour être remplacé par son second Aaryn Flynn. 3 ans plus tard, le jeu de chaises musicales s'est poursuivi avec le retour de Casey Hudson à son ancienne position. Et en décembre dernier, ce même Casey Hudson a de nouveau quitté le navire, au même moment où Mark Darrah abandonnait sa série Dragon Age.

C'est Gary McKay, directeur du développement des opérations depuis janvier 2020, qui était devenu directeur général par intérim, en attendant une restructuration plus complète par Electronic Arts. Elle vient d'être finalisée et, bonne nouvelle pour lui, Gary McKay restera General Manager, et prend officiellement les commandes du poste.

J'ai commencé ma carrière dans l'industrie avec EA en 1998, et c'était tellement excitant de voir le studio et l'entreprise se développer au début. J'ai passé les sept années suivantes chez EA avant de passer à autre chose. Mais maintenant, vous pouvez dire que j'ai bouclé la boucle. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Quand vous passez plus de 20 ans dans l'industrie, il y a une petite poignée de studios sur votre liste en termes d'équipes avec lesquelles vous voudriez travailler - et BioWare est en haut de ma liste. Ce studio est unique en ce qu'il a une histoire incroyable de création de jeux et d'univers à succès critique qui sont vraiment appréciés par tant de fans. Pour moi, le succès consiste à reconstruire cette réputation et à tenir cette promesse de qualité. Au cœur du rôle, vous définissez une vision pour l'entreprise, puis vous permettez aux développeurs créatifs de faire de leur mieux alors que nous nous réunissons en équipe. C'est donc un mélange de décisions opérationnelles et de créativité, travaillant ensemble pour construire la meilleure expérience possible pour nos joueurs. Il n'y a pas beaucoup de rôles où vous équilibrez constamment ces choses, mais c'est ce que j'aime le plus. L'année dernière a été une année difficile pour tout le monde, mais l'équipe n'a jamais perdu de vue la réalisation d'un jeu à la hauteur des attentes. Je suis tellement fier de ce qu'ils ont accompli. Nous nous concentrons sur la sortie des types de jeux sur lesquels BioWare s'est bâti une réputation : des jeux de haute qualité sur console et PC, des RPG en ligne avec des histoires riches, des personnages inoubliables et de vastes mondes. Nous continuons à travailler sur les prochains Dragon Age et Mass Effect - et c'est une année marquante avec le 10e anniversaire de Star Wars: The Old Republic. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par l'avenir de BioWare.

Il aura la lourde tâche de concrétiser Dragon Age Next et Mass Effect Next, deux projets ambitieux, mais encore secrets autour desquels les fans ont beaucoup d'attente.