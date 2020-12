Dragon Age 4 : une magnifique bande-annonce avec de belles promesses dévoilée aux Game Awards

Dragon Age: Inquisition n'avait pas convaincu l'ensemble des fans, mais la popularité de la franchise ne s'en est pas retrouvée affectée pour autant. BioWare a pris son temps, mais a logiquement annoncé une suite anonyme aux Game Awards 2018. Depuis, chaque apparition est attendue au tournant, même si les développeurs sont encore très discrets, en témoigne la vidéo faite de concept arts diffusée à l'EA Play de juin dernier.

C'est de nouveau aux Game Awards que ce possible Dragon Age 4 s'est montré, lui qui vient de perdre son directeur créatif Mark Darrah et le General Manager du studio Casey Hudson. Cette fois, plus question de magie et de prophétie ancienne, place à un nouveau héros inattendu pour sauver Thedas des forces du mal qui la menacent. Des factions et lieux inédits sont rapidement aperçus dans la vidéo, tout comme Varric et Solas, mais aucun titre définitif ni même de période de sortie ne sont évoqués.

En attendant d'en voir plus, encore, Dragon Age Inquisition est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.