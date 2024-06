Dragon Age: The Veilguard introduit nos futurs compagnons et sa période de sortie dans une superbe bande-annonce

Ces derniers jours, BioWare nous a donné des nouvelles du prochain jeu de la licence Dragon Age, qui a troqué son sous-titre de Dreadwolf pour celui de The Veilguard. Si nous avions déjà rendez-vous mardi pour découvrir son gameplay, cela n'a pas empêché Electronic Arts de diffuser une première véritable bande-annonce à l'occasion du Xbox Games Showcase de ce dimanche, histoire de bien marquer les esprits et nous présenter nos futurs compagnons d'aventure.

Pas de gameplay pour le moment, mais cela nous donne déjà une bonne idée de la direction artistique de ce quatrième épisode.

Lorsque des dieux corrompus se libèrent de siècles d’obscurité, le destin ne vous laisse aucun répit. Vous ne pourrez triompher sans aide.

Rassemblez une équipe de sept compagnons aux vies originales et au riche passé. Nouez de solides amitiés et trouvez même l’amour. Parmi eux, un assassin, un nécromancien et une détective apporteront chacun leur propre expertise et leurs capacités uniques au combat. Ils ne vous abandonneront pas. Décidez qui sera à vos côtés et affrontez ensemble des démons, des dragons et même des dieux anciens.

Vous combattrez aux côtés de :

Harding, éclaireuse ;

Neve, détective ;

Emmrich, nécromancien ;

Taash, draconiste ;

Davrin, Garde des ombres ;

Bellara, Mandataire du Voile ;

Lucanis, tueur de mages.

Créez des souvenirs avec votre équipe qui approfondiront vos liens et vous donneront l’envie de combattre. Le monde est au bord de l’annihilation, mais ensemble, vous avez le pouvoir de riposter.