Dragon Age 4 : concept arts, plans in-game et promesses à gogo dans une nouvelle vidéo !

En voilà un que nous n'attendions pas à la gamescom Opening Night Live ! Mark Darrah est apparu à l'écran pour nous parler du prochain Dragon Age, avant que ses développeurs ne prennent la parole pour évoquer différents aspects de cette itération tant attendue, annoncée aux Game Awards 2018.

Pendant plus de quatre minutes, l'équipe nous offre un aperçu de plusieurs environnements et personnages. Nous pouvons profiter d'une palanquée de concept arts, mais aussi de gameplay issu de la version alpha du projet. Pour le reste, il s'agit pour beaucoup de belles paroles nous vantant les mérites d'un monde original et inédit, où le joueur se sentira vraiment comme le héros et aura un rôle important à jouer sur la narration. L'une des seules choses concrètes confirmées est le retour de Solas, Davrin et Bellara et de leurs doubleurs habituels.

Ce Dragon Age 4, dont ce n'est pas le titre officiel jusqu'à nouvel ordre, n'a malheureusement toujours pas de date ni même d'année de sortie pour rassurer les joueurs. Un site teaser a tout de même été lancé pour s'inscrire à une infolettre, mais nous ne savons pas à partir de quand elle aura un vrai intérêt.