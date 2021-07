Bloober Team confirme travailler sur deux nouveaux jeux et fait le point sur les projets leakés

Il y a quelques jours, des internautes ont découvert sur le site de la Commission européenne trois financements pour des projets de Bloober Team, avec les noms de code H2O, Dum Spiro et Black. Entre les rumeurs de l'implication du studio polonais dans le développement d'un jeu Silent Hill et son partenariat officialisé avec Konami, les joueurs se sont évidemment penchés sur cette découverte, mais il n'y a finalement pas grand-chose de palpitant.

Ces jeux étaient en effet d'anciens projets qui n'ont rien à voir avec Silent Hill. D'ailleurs, H2O est déjà sorti, il s'agissait de Layers of Fear 2, tandis que Dum Spiro est un jeu d'horreur dans un ghetto juif pendant la Seconde Guerre mondiale et Black un FPS dans l'Europe médiévale avec des extraterrestres. Et malheureusement, ces deux derniers projets sont pour l'instant à l'arrêt, comme l'a confirmé Tomasz Gawlikowski de Bloober Team à IGN :

Les spéculations en ligne basées sur des informations obsolètes ou incomplètes peuvent souvent conduire à des théories étranges parmi les joueurs, nous vous remercions donc de nous demander directement. Après de nombreuses itérations de Dum Spiro, nous avons conclu que nous ne pouvons pas pour le moment le sortir sous une forme qui soit suffisamment sensible au sujet et commercialement viable en même temps. Bref, Dum Spiro n'est plus en développement actif pour le moment. De même, l'idée initiale de Black a également été mise de côté, et bien que nous développions toujours un jeu sous ce nom de code, c'est maintenant un projet bien différent de ce que vous pouviez lire sur le web ces derniers jours.

Cependant, Bloober Team confirme bien travailler sur deux nouveaux jeux vidéo. Un premier sous le nom de code Black, mais qui n'a rien à voir avec le projet initial avec des extraterrestres au Moyen-Âge, et un autre jeu en préproduction seulement. Dans les deux cas, le studio polonais affirme que ces jeux seront plus ambitieux que The Medium, leur dernier titre en date :

Chez Bloober Team, nous avons deux projets internes actifs, un en phase de production et un en phase de préproduction. Les deux vont avoir une portée plus grande que The Medium, cependant, aucun d'eux n'est basé sur des thèmes ou des lieux qui ont circulé en ligne ces derniers jours.

En toute logique, Black devrait donc être le premier projet, et le second résulterait du partenariat avec Konami, autant dire qu'il faudra encore attendre un long moment avant de découvrir de quoi il s'agit, Silent Hill ou pas. D'ailleurs, le studio polonais ne lâche pas The Medium, qui sortira en septembre prochain sur PlayStation 5, et vous pouvez déjà le précommander à 49,99 € à la Fnac.