SAG-AFTRA : la grève des comédiens et comédiennes de doublage est enfin terminée !

Après une longue grève lancée par les scénaristes d'Hollywood et soutenue par les acteurs et actrices, le syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) avait étendu le mouvement. Les comédiens et comédiennes de doublage étaient en grève depuis près d'un an aux États-Unis, réclamant des mesures pour protéger leur travail, vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative par les studios.

La grève des artistes du jeu vidéo est terminée !





Cette semaine, la SAG-AFTRA a publié un communiqué pour annoncer qu'elle a trouvé un accord avec les studios, marquant la fin de la grève. Les artistes ont ainsi obtenu une hausse de 15,17 % de leurs rémunérations, avec 3 % supplémentaires en novembre 2025, 2026 et 2027. Le taux maximum des heures supplémentaires pour les travailleurs surévalués sera désormais basé sur un double barème et la cotisation santé et retraite passera de 16,5 à 17 %, puis 17,5 % en octobre 2026.

Quelques mesures prises pour l'IA ?





Concernant l'intelligence artificielle, l'accord prévoit « des mesures de sécurité », avec notamment « des exigences de consentement et de divulgation pour l'utilisation de répliques numériques d'IA, et la possibilité pour les artistes-interprètes de suspendre leur consentement à la création de nouveaux contenus pendant une grève ». En clair, les studios devront désormais demander le consentement des comédiens et comédiennes pour utiliser leurs voix avec l'IA générative.

L'IA de plus en plus présente dans les studios





Pour rappel, plusieurs studios réalisent des expériences avec l'IA, notamment Sony qui avait créé une vidéo interne montrant Aloy (Horizon) tenir une discussion avec les joueurs. Le studio avait utilisé la voix de la comédienne Ashly Burch, sans son accord. EA Games voulait également utiliser les voix du casting français d'Apex Legends pour entraîner son IA : les comédiens et comédiennes ont tous refusé. Récemment, ce sont 11 bit studios (The Alters) et Frontier Developments (Jurassic World Evolution 3) qui ont été épinglés après avoir créé des textes ou des images grâce à l'IA.

Une grève pas très visible, mais qui a déjà eu des impacts





Bien qu'assez silencieuse de l'autre côté de l'Atlantique, la grève de la SAG-AFTRA a impacté pas mal de jeux vidéo live service ou en cours de développement. Destiny 2 : Hérésie a été lancé sans doublages français et Hideo Kojima avait dévoilé que la production d'OD et Physint avait pris du retard à cause de cette grève. Maintenant qu'un accord a été signé par 95,04 % des votants, les choses devraient revenir dans l'ordre petit à petit.