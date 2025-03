Sony embrasse l'IA et la teste sur ses personnages

Source: The Verge

L'intelligence artificielle est au cœur de nombreuses discussions dans le monde du jeu vidéo. Microsoft avait récemment dévoilé Muse pour générer du gameplay, mais voilà qu'une vidéo vient de leaker, montrant l'intérêt de Sony pour l'IA. Une technologie qui permet ici de créer des personnages interagissant de manière autonome avec les joueurs, à la manière de NVIDIA ACE.

C'est Tom Warren de The Verge qui a reçu une vidéo de la part d'une source anonyme. La séquence montre Aloy, personnage principal des Horizon, tenir une conversation avec le joueur grâce à l'intelligence artificielle. La vidéo est commentée par Sharwin Raghoebardajal, directeur de l'ingénierie logicielle chez Sony Interactive Entertainment et a été retirée à la suite d'une réclamation pour droits d'auteur de Muso, qui compte SIE dans ses clients. En clair, la séquence est une réalité.

Tom Warren explique que la technologie de Sony utilise Whisper d'OpenAI pour la voix, ainsi que GPT-4 et Llama 3 pour la conversation et la prise de décisions. Une technologie propre à Sony, EVS (Emotional Voice Synthesis), est également présente pour générer la voix, tandis que les animations faciales utilisent Mockingbird, une autre technologie du géant japonais. Sharwin Raghoebardajal affirme dans la vidéo que « ce n'est qu'un aperçu de ce qui est possible ».

Seul un .gif est disponible suite au retrait de la vidéo, qui montre déjà un gros problème : l'animation faciale est complètement aux fraises, nous naviguons en pleine vallée dérangeante, c'est à des années-lumière de ce que peuvent faire les animateurs. Mais si Sony s'engouffre dans cette voie, sa technologie IA impactera les emplois des animateurs, écrivains et doubleurs. Ce qui enchantera sans doute les actionnaires, mais certainement pas les joueurs...

Pour rappel, Sony IA affirmait travailler sur l'intelligence artificielle dans les secteurs de la création d'assets 3D, la génération de visages ou encore les dialogues et la localisation. Autant dire que le constructeur nippon accueille l'IA à bras ouverts, reste à savoir dans quels jeux ces technologies génératives seront utilisées.