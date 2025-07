FlexStrike : Sony présente son joystick pour les jeux de combat, qui a déjà de gros arguments

Sony se lance des joysticks de combat





En juin dernier, lors du State of Play, Sony Interactive Entertainment dévoilait le Project Defiant, qui n'a absolument rien à voir avec le FPS abandonné d'Ubisoft. Non, le constructeur des PlayStation lorgne du côté des jeux de combat et travaille sur un joystick, qu'il vient de présenter en détail aujourd'hui.

Sony présente le FlexStrike





Le Project Defiant portera le nom de FlexStrike. Sur son blog, PlayStation explique qu'il s'agit du « premier joystick de combat sans fil conçu par Sony ». Oui, les puristes ont de quoi lever un sourcil, il sera possible de connecter le FlexStrike à une PS5 ou un PC sans fil, le constructeur utilisera sa technologie PlayStation Link pour une « latence ultra-réduite ». Bien sûr, le FlexStrike pourra être branché avec un câble.

Du côté des autres fonctionnalités, Sony annonce des bagues de restriction rondes, carrées et octogonales interchangeables sans outil, qui se rangent dans les compartiments de rangement du stick d’arcade (aux côtés de l'adaptateur USB PS Link). Les joueurs pourront transporter leur FlexStrike avec une sacoche, évidemment fournie (comme le câble USB-C et l'adaptateur).

Voici les fonctionnalités supplémentaires que l’on retrouvera sur le premier stick d’arcade de PlayStation : Audio PlayStation Link simultané : sur PS5, le joystick de combat sans fil FlexStrike offre une expérience homogène avec les jeux de combat. Les joueurs pourront utiliser un unique adaptateur USB PS Link pour connecter simultanément le joystick de combat sans fil FlexStrike et un casque-micro sans fil Pulse Elite ou des écouteurs sans fil Pulse Explore sur PS5 et ainsi bénéficier d’une expérience de chat vocal et audio à faible latence en plein cœur du combat.

Le joystick de combat sans fil FlexStrike sera fourni avec un adaptateur USB PlayStation Link à jour compatible avec les ports USB-C. Connexion de deux joysticks de combat sans filFlexStrike : sur PS5, connectez deux joysticks de combat sans fil FlexStrike à l'aide d'un seul adaptateur USB PS Link pour jouer en co-op ou affronter un autre joueur en local.

Un design durable et ergonomique : le joystick de combat sans fil FlexStrike propose un design ergonomique unique aux angles confortables avec une base antidérapante pour une bonne prise en main. Il dispose également d'un stick numérique personnalisé de haute qualité.

Connectivité avec la manette sans fil DualSense : vous pouvezconserver votre manette sans fil DualSense connectée à votre PS5 en même temps que le joystick de combat sans fil FlexStrike si vous souhaitez l'utiliser en tant que manette supplémentaire afin de vous déplacer dans les menus entre deux combats.

Commandes réglables et saisies avec la manette sans fil DualSense : le joystick de combat sans fil FlexStrike propose les mêmes saisies de commandes que la manette sans fil DualSense ainsi qu'un pavé tactile. Il offre également des options de personnalisation supplémentaires. Vous pouvez modifier les saisies directionnelles à l'aide d'un sélecteur de mode du stick ou encore verrouiller la disposition et empêcher toute saisie accidentelle lors d'un match grâce à une touche de verrouillage dédiée.

Pour les joueurs choisissant de connecter uniquement le joystick de combat sans fil FlexStrike à leur PS5, il suffit d'appuyer sur la touche PS pour réveiller la console PS5 associée.

Quand sortira le FlexStrike ?





Le FlexStrike sera disponible en 2026, sans plus de précisions. Sony ne dévoile pas non plus le prix de vente, mais le joystick sera exposé à l'EVO 2025 de Las Vegas, qui se tiendra du 1er au 3 août prochain, au Fight Stick Museum et au stand d’Arc System Works. En attendant d'en apprendre davantage sur le FlexStrike, vous pouvez retrouver Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.