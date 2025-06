PlayStation Plus : bientôt les jeux Sony day one dans l'abonnement ?

PlayStation Plus vs Xbox Game Pass, qui gagne ?





Même si Sony et Microsoft proposent des formules d'abonnement pour profiter d'un tas de jeux vidéo sans devoir les acheter, les stratégies des deux constructeurs de consoles sont différentes. D'un côté, le Xbox Game Pass permet de retrouver les jeux first party (produits par Xbox Game Studios) dès leur lancement, tandis que le PlayStation Plus met l'accent sur les jeux tiers, ne rajoutant que les jeux de PlayStation Studios plusieurs mois après leur sortie. Il serait logique de penser que le premier est meilleur que le second, mais ce n'est vraiment le cas.

Le PS Plus se porte bien, malgré les changements





Nick Maguire, vice-président des services de PlayStation, s'est récemment entretenu avec Game File et affirme que « l’engagement dans le PS Plus n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui ». Tout récemment, Sony annonçait déjà cette tendance. Le service PS+ fête ses 15 ans et à l'époque, il n'y avait qu'une seule formule permettant de jouer en ligne et d'obtenir chaque mois des jeux PS3, PSP et PS1, accessibles à condition de rester abonné. Au fil des années, Sony a augmenté le prix de l'abonnement, qui donne désormais accès au online, mais aussi à des jeux PS4 et PS5, tandis que des formules Extra et Premium rajoutent des jeux supplémentaires, dont des titres rétro.

À quand les exclus PlayStation day one dans le PS+ ?





Mais les joueurs auront-ils un jour la chance d'avoir des jeux PlayStation Studios day one avec leur abonnement, à l'instar du Xbox Game Pass ? Eh bien sans doute pas. Nick Maguire explique que des jeux tiers sont disponibles dans le catalogue dès leur sortie, comme Blue Prince et FBC: Firebreak ces dernières semaines. Sony vise d'ailleurs quatre à cinq jeux tiers day one par an, mais s'il y a des opportunités, il peut évidemment les saisir sans se fixer à ce chiffre. Concernant les jeux first party de Sony, il faudra toujours attendre « 12, 18 mois ou plus ». « Cet équilibre fonctionne très bien pour nous sur toute la plateforme » selon Maguire, alors pourquoi changer de stratégie quand les abonnements Premium sont en hausse de 18 % ?

Pourquoi retirer des jeux first party du catalogue ?





Autre sujet brûlant, les jeux retirés du catalogue. Pour les titres tiers, c'est simple, Sony passe un accord avec l'éditeur ou le développeur pour avoir le jeu pendant quelques mois dans son catalogue. Mais, pour les jeux first party, il serait logique de croire qu'ils seront disponibles indéfiniment, car appartenant à Sony. Pourtant, les premiers Resistance et inFAMOUS: Second Son ont été retiré du catalogue en mai dernier. Nick Maguire a une explication à cela. Une explication un peu bancale :

Nous avons 80 collections de jeux dans notre catalogue. Nous souhaitons donc maintenir la fraîcheur et proposer de nouveaux jeux. Parfois, cela implique de retirer plusieurs jeux simultanément pour maintenir l'intérêt de la proposition et aider les gens à en trouver.

Encore une augmentation de prix pour le PlayStation Plus ?





Difficile de croire que les abonnés vont gober cela, d'autant que la menace d'une nouvelle hausse du prix de l'abonnement plane encore. Interrogé par Game Files à ce sujet, Nick Maguire déclare n'avoir « aucun commentaire ni aucune intention de discuter directement des tarifs », se contentant de rappeler que « nous voulons investir dans cette offre, apporter plus de valeur aux utilisateurs. Et nous constatons une forte croissance pour Extra et Premium ». Voilà qui ne va pas rassurer les joueurs PlayStation.

