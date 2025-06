PlayStation Plus : attendez-vous à d'autres augmentations de prix à l'avenir

Comme nous l'avons vu hier, une présentation dédiée au segment Game & Network Service (G&NS) de Sony a été mise en ligne, faisant le point sur la stratégie actuelle de Sony Interactive Entertainment. Lors de la session de questions-réponses, de nombreux sujets ont été mis sur la table, avec des discours évidemment déjà préparés, les regards vers le prompteur ne trompant clairement pas. Les sujets n'ont donc pas été choisis au hasard. Parmi eux, l'augmentation du tarif du PlayStation Plus à l'avenir avec à titre de comparaison les services de streaming audio et vidéo qui ne cessent de faire payer davantage leurs abonnés. Comme déjà mentionné, davantage de joueurs sont passés à la formule Premium lors de la dernière année fiscale, qui coûte tout de même plus du double que l'Essential et avait subi une hausse à l'été 2023, dont la justification était alors très mal passée...

Clairement, les augmentations dans de nombreux territoires qui ont eu lieu en avril pourraient se répéter à en croire le président de SIE Hideaki Nishino :

Le PlayStation Plus est très apprécié par nos joueurs et continue de stimuler l'engagement. Nous observons déjà une tendance à l'adoption de niveaux supérieurs au sein de notre service, comme en témoigne le mix d'abonnés que nous avons atteint en 2024, où environ 38 % des joueurs sont désormais abonnés aux niveaux Premium ou Extra de PlayStation Plus. Ce résultat est observé même après les augmentations de prix mondiales mises en œuvre en 2023, et plus récemment, les augmentations de prix locales dans certains pays, afin d'améliorer notre stratégie tarifaire sur certains segments de marché et de tenir compte des mouvements internationaux. Ces augmentations de prix résultent en partie de la valeur ajoutée que nous apportons aux joueurs, grâce à la qualité et à la diversité du contenu que nous continuons d'ajouter, ainsi que des investissements dans les fonctionnalités visant à améliorer encore le service, telles que la personnalisation et la découverte de contenu enrichie. Le service PlayStation Plus offre une valeur ajoutée considérable à nos joueurs, et nous continuerons à ajouter de la valeur et à ajuster notre stratégie tarifaire de manière dynamique afin d'optimiser notre rentabilité.

Espérons que l'Europe ne soit pas impactée avant un bon moment et surtout que cela ne concerne pas l'abonnement de base, qui reste nécessaire pour jouer en ligne en dehors des free-to-play. Avec les changements prévus pour début 2026, le fait de proposer davantage de jeux PS5 au détriment des productions PS4 pourrait clairement entraîner un coût supplémentaire.

