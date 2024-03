PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en avril 2024 dévoilé, dont un qui va vous faire perdre la tête

Après un bon mois de mars ayant proposé trois jeux et la meilleure extension de Destiny 2 encore disponible, que vous pouvez encore récupérer pendant quelques jours, que nous réserve le PlayStation Plus pour le mois d'avril ? Eh bien, la sélection risque de faire l'effet d'une mauvaise blague pour certains, malgré les qualités d'une partie des titres.

Nous pourrons donc récupérer Immortals of Aveum, le premier jeu d'Ascendant Studios qui a bidé et entraîné le licenciement de près de la moitié des effectifs, mais qui a tout de même eu droit à une grosse mise à jour en novembre. Vient ensuite Minecraft Legends, lui aussi paru l'année dernière, mêlant action et stratégie dans l'univers de Mojang. Enfin, c'est le roguelite Skul: The Hero Slayer qui complète cet arrivage, où le personnage est capable de remplacer sa tête, ou plutôt son crâne, afin de modifier ses compétences.

Vous aurez jusqu'au 6 mai 2024 pour les ajouter à votre bibliothèque.

Les sorties du PlayStation Plus pour avril 2024

Sifu Jusqu'au 1er avril

Supports : PS5 et PS4 F1 23 Jusqu'au 1er avril

Supports : PS5 et PS4 Hello Neighbor 2 Jusqu'au 1er avril

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : La Reine Sorcière Jusqu'au 1er avril

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour avril 2024

Immortals of Aveum À partir du 2 avril

Support : PS5 Minecraft Legends À partir du 2 avril

Supports : PS5 et PS4 Skul: The Hero Slayer À partir du 2 avril

Support : PS4

Et pour ne pas changer, nous découvrirons vers la mi-avril les ajouts aux Catalogues des Jeux et des Classiques pour les abonnés Extra et Premium.

