PlayStation Plus Essential, Extra et Premium : une hausse massive du prix des abonnements annuels annoncée...

Comme chaque fin de mois, Sony Interactive Entertainment a dévoilé les jeux qui vont être offerts aux abonnés PlayStation Plus à compter de la semaine prochaine. Bon, ce ne sera pas la folie en septembre, de quoi en refroidir plus d'un. Sauf qu'en plus de ces annonces, une autre plus discrète s'est glissée dans l'article du PlayStation Blog, à savoir celle d'une hausse des tarifs des abonnements ! Si vous n'utilisez le service que sporadiquement à coup de souscriptions mensuelles ou au trimestre, vous pouvez souffler, rien ne va changer. En revanche, les offres annuelles censées être plus avantageuses ne vont plus l'être autant...

À compter du 6 septembre, les trois formules vont donc augmenter à l'année, soi-disant pour permettre d'y inclure plus de jeux de qualité et de valeur ajoutée au service. Pour rappel, depuis la refonte du service, il fallait respectivement débourser 59,99 € / 99,99 € / 119,99 € selon la formule choisie. Voici les nouveaux tarifs :

PlayStation Plus Essential (12 mois) 79,99 $ | 71,99 € | 59,99 £ | 6800 ¥ PlayStation Plus Extra (12 mois) 134,99 $ | 125,99 € | 99,99 £ | 11700 ¥ PlayStation Plus Premium (12 mois) 159,99 $ | 151,99 € | 119,99 £ | 13900 ¥

SIE précise que s'abonner pour 12 mois restera plus avantageux malgré ces hausses et que les abonnements en cours ne seront pas impactés avant un renouvellement ayant lieu après le 6 novembre 2023. En revanche, tout changement ayant lieu entre ce jour et le 6 septembre aura droit à une répercussion.

Vous l'aurez compris, il faudra bientôt débourser entre 12 € et 32 € de plus pour le même service, de quoi vous faire résilier ? Si besoin, des cartes PSN sont en vente sur Amazon.